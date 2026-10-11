Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

Bayern München wil het contract van Harry Kane verlengen en de gesprekken zouden vlot verlopen. Clubvoorzitter Herbert Hainer gaf tekst en uitleg bij de onderhandelingen en ontkrachtte meteen een hardnekkig gerucht.

Harry Kane staat mogelijk dicht bij een nieuw contract bij Bayern München. Volgens voorzitter Herbert Hainer verlopen de gesprekken tussen beide partijen in een positieve sfeer. De Duitse topclub straalt vertrouwen uit, ondanks recente berichten over onenigheid rond de looptijd van de verbintenis. Voor er een handtekening komt, moeten wel nog enkele details worden afgewerkt.

Kane blijft de spil van Bayern onder Kompany

Op zijn 33e blijft Kane een van de absolute uithangborden van Bayern München. De Engelse spits werkte een indrukwekkend seizoen af met 61 doelpunten en 7 assists in 51 wedstrijden. Sinds zijn komst van Tottenham in 2023 groeide hij uit tot het centrale punt in de Beierse aanval.

Ook Vincent Kompany rekent nadrukkelijk op zijn topschutter. Kane wordt volgens bepaalde peilingen zelfs naar voren geschoven als mogelijke winnaar van de Ballon d'Or, al moeten zulke voorspellingen uiteraard met de nodige nuance worden bekeken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondanks zijn leeftijd nog altijd op 60 miljoen euro.

Bayern München ziet snelle doorbraak zitten

Hainer klonk in een gesprek met BILD bijzonder hoopvol over de toekomst van de aanvaller. "Ik ben erg optimistisch. Ik weet van Jan Dreesen en onze raad van bestuur dat de gesprekken zeer goed verlopen. Harry en zijn familie voelen zich bijzonder goed in München. Ik ben heel, heel optimistisch dat er snel een akkoord volgt", vertelde de voorzitter.

Voorzitter ontkent discussie over contractduur

De voorbije dagen doken berichten op dat Kane en Bayern niet op dezelfde golflengte zouden zitten over de duur van zijn nieuwe contract. De Engelsman zou drie extra jaren willen, terwijl Bayern slechts twee seizoenen op tafel zou hebben gelegd.





Volgens Hainer klopt daar niets van. "Nee, helemaal niet. Het gaat om veel details: imagorechten, persoonlijke rechten enzovoort. We zullen die details verduidelijken. Het gaat niet over de contractduur of iets dergelijks", legde hij uit. De resterende knelpunten zouden dus betrekking hebben op andere contractuele afspraken, niet op het aantal jaren dat Kane nog in München blijft.