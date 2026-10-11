Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"
Foto: © photonews
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Daan Heymans heeft zaterdagavond een stevig antwoord gegeven op zijn periode als bankzitter bij KRC Genk. Tegen KV Kortrijk stond de middenvelder opnieuw in de basis en bedankte hij Jess Thorup met een doelpunt en een assist. Toch wil Heymans na één sterke wedstrijd niet meteen grote conclusies trekken.

Voor Heymans kwam de basisplaats na een periode waarin hij minder aan spelen toekwam dan hij vooraf had verwacht. Na zijn sterke vorige seizoen was een rol op de bank niet het scenario dat hij voor ogen had. Tegen Kortrijk kreeg hij opnieuw zijn kans en die greep hij met beide handen.

In zijn reactie na de wedstrijd gaf Heymans toe dat de voorbije weken niet altijd eenvoudig waren. “Ik zou liegen als ik zeg dat het gemakkelijk is om op de bank te zitten. Na het seizoen dat ik vorig jaar heb gehad, was dat niet meteen mijn planning voor dit jaar. Maar dat hoort bij het voetbal.”

Opvallende gelijkenis met vorig seizoen

Zijn doelpunt tegen Kortrijk deed Heymans terugdenken aan zijn doorbraakmoment van vorig seizoen. Ook toen knokte hij zich na een periode buiten de ploeg opnieuw in de basis.

“Ik denk dat ik nu op exact dezelfde manier opnieuw in de ploeg ben gekomen als vorig seizoen. Toen scoorde ik tegen La Louvière met links, van buiten de zestien. Nu maak ik op ongeveer hetzelfde moment opnieuw zo’n doelpunt met rechts. Als ik hetzelfde seizoen als vorig jaar kan herhalen, teken ik daar meteen voor.”

Volgens Heymans zat er bovendien geen conflict met Thorup achter zijn bankzittersrol. De coach wilde simpelweg een ander type speler op zijn positie. Mogelijk iemand met meer diepgang of iemand die vaker de beslissende pass zoekt.

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“Ik heb zijn keuze altijd gerespecteerd en ben heel positief gebleven. Vandaag kreeg ik mijn kans en ik denk dat ik die gegrepen heb”, zegt hij.

Geen probleem met Erenbjerg

Opvallend genoeg nam Heymans het ook op voor Jeppe Erenbjerg, een van zijn concurrenten. “Ik kom supergoed met Jeppe overeen, dus ik vind het zelfs een beetje lastig dat het blijkbaar hij of ik moet zijn. Ik zou veel liever hebben dat het hij én ik is.”

Heymans voelde ook weinig behoefte om voortdurend uitleg te vragen aan Thorup. Hij kreeg na zijn verwijzing naar de bank een verklaring van de trainer en besloot daarna vooral hard te blijven werken.

“Ik ben 27 jaar, ik ken de competitie heel goed en ik heb vorig seizoen laten zien dat ik mijn plaats in deze ploeg heb. Ik wist dat het op een bepaald moment wel opnieuw zou keren.”

Tackle zegt veel

Niet alleen met zijn doelpunt en assist liet Heymans zich zien. Vlak voor zijn vervanging pakte hij uit met een stevige charge die het publiek meekreeg. De middenvelder gaf zelf toe dat de ingreep eigenlijk niet noodzakelijk was. Toch zag hij er ook iets positiefs in.

“Het brengt toch iets. Het geeft even vuur aan de ploeg. Hoe je het ook draait of keert, je kunt er de ploeg mee op sleeptouw nemen.”

Voor Heymans was het zo een geslaagde terugkeer in de basis, maar hij blijft voorzichtig. “Het heeft geen zin om meteen hoog van de toren te blazen. Er komen nog veel moeilijkere wedstrijden aan.”

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