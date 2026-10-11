Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"
Foto: © photonews
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Negen jaar lang maakte Cisse Sandra deel uit van Club Brugge, maar afgelopen zomer besloot de middenvelder dat het genoeg was geweest. Het voormalige toptalent wilde niet langer afwachten op speelminuten en koos definitief voor Westerlo. Twee maanden later voelt de 22-jarige West-Vlaming zich helemaal op zijn plaats bij zijn nieuwe club.

Sandra gold op jonge leeftijd als een van de grootste talenten bij Club Brugge. Als zestienjarige debuteerde hij bij Club NXT in 1B en een jaar later stond hij in de Champions League tegenover Lionel Messi en Kylian Mbappé. Zijn ontwikkeling verliep daarna minder snel dan gehoopt. Na uitleenbeurten aan Excelsior Rotterdam en Willem II keerde hij terug naar Brugge, overtuigd dat hij het niveau van de eerste ploeg aankon.

Toch bleef zijn speelkans beperkt. Tussen 2021 en 2026 kwam Sandra bij Club tot 47 wedstrijden en vijf doelpunten. Ook onder Ivan Leko slaagde hij er niet in om een vaste plaats te veroveren. Deze zomer besloot hij daarom zelf de knoop door te hakken.

Te weinig speelminuten deden Sandra vertrekken

“Ik heb heel veel vertrouwen gekregen bij Westerlo, waarvoor ik de club en de coach dankbaar ben. Het is ook de reden waarom ik bij Club ben vertrokken”, legt Sandra uit in De Zondag. “Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

De middenvelder benadrukt wel dat hij nooit aan zijn eigen kwaliteiten heeft getwijfeld. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik het niveau van Club aankan. Zoveel vertrouwen heb ik wel in mezelf. Dat bleek ook in de laatste wedstrijden die ik voor Club speelde, tot en met de Supercup.”

Toch voelde hij dat een nieuwe omgeving noodzakelijk was. “Het was mooi geweest. Ik voelde echt: het is tijd om een nieuwe stap te zetten.”

Ook Leko wilde hem liever houden

Zijn vertrek verliep niet zonder waardering vanuit Brugge. Nadat Sandra een periode van twee maanden niet in de selectie zat, stapte hij zelf naar Leko om duidelijkheid te krijgen. Nadien kreeg hij opnieuw kansen en sprak de trainer zijn vertrouwen uit.

“Hij zei dat hij mij een heel goeie speler vond en bedankte mij voor mijn inzet”, vertelt Sandra. Volgens de middenvelder liet Leko achteraf zelfs weten dat hij hem graag bij de selectie had gehouden.

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