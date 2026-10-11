Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona
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Kevin De Bruyne drukte zondag zijn stempel op de 3-0-zege van Napoli tegen Frosinone. Met twee doelpunten en een dominante prestatie oogstte de Rode Duivel lof in de Italiaanse pers, waar zelfs de naam van Diego Maradona viel.

Kevin De Bruyne kreeg na Napoli-Frosinone (3-0) een pak lof over zich heen in Italië. De Rode Duivel, die na zijn interlandverplichtingen meteen in de basis stond, scoorde twee keer en bepaalde lange tijd het tempo van de wedstrijd. Zijn prestatie deed verschillende Italiaanse media lyrisch worden, met een opvallende verwijzing naar clubicoon Diego Maradona.

Corriere della Sera verwijst naar Maradona

De Corriere della Sera was bijzonder onder de indruk van de 35-jarige Belg. De Italiaanse krant schreef zelfs over een "terugkeer in Maradona-stijl", doelend op de rol die De Bruyne voor zijn ploeg opnam. In Napels, waar de Argentijnse nummer tien nog altijd als een godheid wordt vereerd, is zo'n vergelijking allesbehalve vrijblijvend.

Volgens de krant toonde De Bruyne vooral persoonlijkheid. Hij nam verantwoordelijkheid, stuurde zijn ploegmaats en trok het spel naar zich toe op de momenten dat Napoli daar nood aan had.

Hoge cijfers voor de Rode Duivel

La Repubblica beloonde De Bruyne met een 7,5 op 10 en omschreef hem als een "complete" speler. Ondanks zijn minuten bij de Belgische nationale ploeg enkele dagen eerder, was hij nadrukkelijk aanwezig op het Napolitaanse middenveld. Met zijn passing en spelinzicht hielp hij Napoli om verzorgd van achteruit op te bouwen.

De krant benadrukte ook hoe De Bruyne het spel eenvoudiger en vloeiender maakte, zonder voortdurend zelf de beslissende actie te willen opeisen. Dat vermogen om een match te lezen en naar zijn hand te zetten, leverde hem opnieuw veel waardering op.

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Ook Eurosport Italia deelde een 7,5 uit. Het medium haalde zijn houding bij een strafschopfase in de eerste helft aan. De Bruyne liet Rasmus Højlund aanvankelijk trappen, maar de Deen zag zijn poging gekeerd worden door de doelman.

Nadat de penalty wegens te vroeg inlopen opnieuw genomen moest worden, nam de Belg zelf plaats achter de bal en werkte hij wel af. Eurosport omschreef dat eerste gebaar als "genereus" en prees tegelijk de manier waarop De Bruyne het ritme van de partij controleerde.

Meer dan alleen twee doelpunten

Goal.com Italia en SportMediaset gingen nog hoger en gaven De Bruyne een 8 op 10. Beide media wezen op zijn werk over het hele veld. De Rode Duivel zakte geregeld mee in om zijn defensie te helpen, zonder aan rendement te verliezen in de aanval.

Hij lag ook aan de basis van de actie waaruit Noa Lang de tweede Napolitaanse treffer maakte. De hoge beoordelingen kwamen dus niet alleen voort uit zijn dubbel, maar uit zijn volledige invloed op het spel van Napoli.

De accenten verschillen van medium tot medium: de ene zag vooral zijn technische klasse, de andere zijn loopwerk zonder bal. Over één zaak is de Italiaanse pers het wel eens: De Bruyne overtuigde op alle vlakken.

Sinds zijn komst van Manchester City naar Napoli in 2025 lijkt de Belg almaar beter zijn plaats te vinden in het team. Zijn dubbel tegen Frosinone was al de tweede in acht dagen tijd, nadat hij ook tegen Turkije twee keer had gescoord voor de Rode Duivels.

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