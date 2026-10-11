Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

KV Kortrijk heeft zaterdagavond geen punten kunnen rapen op bezoek bij KRC Genk. De Kerels kwamen al vroeg op achterstand en slaagden er nadien nooit echt in om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Uiteindelijk verloor Kortrijk met 3-0 in de Cegeka Arena.

Voor Daniel Beichler was het meteen een bijzonder moeilijke vuurdoop als nieuwe hoofdcoach. Kortrijk keek na een kwartier al tegen een dubbele achterstand aan en moest kort na rust ook nog met tien verder na de tweede gele kaart voor Shandre Campbell.

Na afloop maakte kapitein Brecht Dejaegere weinig excuses voor de nederlaag. “We probeerden er het beste van te maken. We kwamen snel op achterstand en liepen achter de feiten aan. We kozen onze momenten niet goed genoeg”, analyseerde hij.

Dejaegere streng voor rode kaart

Kortrijk probeerde na de pauze nog iets recht te zetten, maar kreeg al snel een nieuwe tegenvaller. Campbell pakte zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen. “We schoten onszelf in de voet met die rode kaart”, aldus Dejaegere. De middenvelder vond vooral de manier waarop Campbell zijn kaarten opliep vermijdbaar.

“Het was te gemakkelijk, maar ook gewoon dom. Dat moeten we durven benoemen. De eerste gele kaart kreeg hij omdat hij een bal wegsloeg. Dat was frustratie, en zijn tweede kwam misschien voort uit enthousiasme.” Genk profiteerde later nog van de man-meersituatie en maakte de wedstrijd definitief af via Rafiu Durosinmi.

Eerste indruk van Beichler

Toch zag Dejaegere ook al enkele positieve elementen in de korte periode onder Beichler. De nieuwe trainer had amper drie dagen de tijd om zijn spelersgroep te leren kennen.



Lees ook... Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"›

“Het is iemand die dicht bij zijn spelers probeert te staan. Hij wil veel vertrouwen geven”, vertelde Dejaegere. “Hij was er nog maar drie dagen en probeerde al enkele accenten te leggen die er soms ook uitkwamen.”

Kortrijk heeft volgend weekend geen wedstrijd omdat het al is uitgeschakeld in de Croky Cup en krijgt daardoor extra tijd om verder te werken onder de nieuwe coach. Voor Dejaegere komt die periode niet ongelegen.

De nederlaag in Genk verandert voorlopig weinig aan de moeilijke situatie van Kortrijk, maar de komende trainingsweek moet Beichler wel de kans geven om meer van zijn ideeën in de ploeg te krijgen.