Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Kortrijk heeft zaterdagavond geen punten kunnen rapen op bezoek bij KRC Genk. De Kerels kwamen al vroeg op achterstand en slaagden er nadien nooit echt in om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Uiteindelijk verloor Kortrijk met 3-0 in de Cegeka Arena.

Voor Daniel Beichler was het meteen een bijzonder moeilijke vuurdoop als nieuwe hoofdcoach. Kortrijk keek na een kwartier al tegen een dubbele achterstand aan en moest kort na rust ook nog met tien verder na de tweede gele kaart voor Shandre Campbell.

Na afloop maakte kapitein Brecht Dejaegere weinig excuses voor de nederlaag. “We probeerden er het beste van te maken. We kwamen snel op achterstand en liepen achter de feiten aan. We kozen onze momenten niet goed genoeg”, analyseerde hij.

Dejaegere streng voor rode kaart

Kortrijk probeerde na de pauze nog iets recht te zetten, maar kreeg al snel een nieuwe tegenvaller. Campbell pakte zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen. “We schoten onszelf in de voet met die rode kaart”, aldus Dejaegere. De middenvelder vond vooral de manier waarop Campbell zijn kaarten opliep vermijdbaar.

“Het was te gemakkelijk, maar ook gewoon dom. Dat moeten we durven benoemen. De eerste gele kaart kreeg hij omdat hij een bal wegsloeg. Dat was frustratie, en zijn tweede kwam misschien voort uit enthousiasme.” Genk profiteerde later nog van de man-meersituatie en maakte de wedstrijd definitief af via Rafiu Durosinmi.

Eerste indruk van Beichler

Toch zag Dejaegere ook al enkele positieve elementen in de korte periode onder Beichler. De nieuwe trainer had amper drie dagen de tijd om zijn spelersgroep te leren kennen.

Lees ook... Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

“Het is iemand die dicht bij zijn spelers probeert te staan. Hij wil veel vertrouwen geven”, vertelde Dejaegere. “Hij was er nog maar drie dagen en probeerde al enkele accenten te leggen die er soms ook uitkwamen.”

Kortrijk heeft volgend weekend geen wedstrijd omdat het al is uitgeschakeld in de Croky Cup en krijgt daardoor extra tijd om verder te werken onder de nieuwe coach. Voor Dejaegere komt die periode niet ongelegen.

De nederlaag in Genk verandert voorlopig weinig aan de moeilijke situatie van Kortrijk, maar de komende trainingsweek moet Beichler wel de kans geven om meer van zijn ideeën in de ploeg te krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KV Kortrijk
Brecht Dejaegere

Meer nieuws

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

14:15
LIVE: Antwerp-coach Compper kiest voor halve nieuwe ploeg en kapitein op de bank Live

LIVE: Antwerp-coach Compper kiest voor halve nieuwe ploeg en kapitein op de bank

17:40
Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

18:00
Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

17:00
Live. Transfernieuws 11/10: Alvarez plots op weg naar opvallende club

Live. Transfernieuws 11/10: Alvarez plots op weg naar opvallende club

17:30
🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

16:30
3
Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

16:00
"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

15:00
Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

15:30
Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken" Reactie

Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken"

23:35
Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

14:30
Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

14:00
KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

22:36
LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem sakkert na dure nederlaag tegen KAA Gent

LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem sakkert na dure nederlaag tegen KAA Gent

13:00
LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

12:32
Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het? De derde helft

Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het?

13:30
Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?

Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?

12:00
2
Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

12:30
Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"

Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"

11:30
5
Anderlecht was onvoorstelbaar zwak in Jan Breydel, maar... ontdekt toch een lichtpunt Reactie

Anderlecht was onvoorstelbaar zwak in Jan Breydel, maar... ontdekt toch een lichtpunt

11:00
LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"

LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"

10:45
Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars

Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars

10:30
Beerschot heeft een nieuwe held op het Kiel: Messoudi en Vula reageren

Beerschot heeft een nieuwe held op het Kiel: Messoudi en Vula reageren

09:30
🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid

🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid

08:35
5
De Bruyne maakt indruk bij Napoli: Allegri duikt in superlatievenpot voor King Kev (en pakt Noa Lang aan)

De Bruyne maakt indruk bij Napoli: Allegri duikt in superlatievenpot voor King Kev (en pakt Noa Lang aan)

09:00
Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

08:13
2
Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter

Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter

07:00
5
Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op Reactie

Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op

06:00
1
Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem

Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem

22:40
🎥 KDB tovert nu ook voor Napoli, Courtois ziet de boel bij Real Madrid ontploffen na bizarre VAR-ingreep

🎥 KDB tovert nu ook voor Napoli, Courtois ziet de boel bij Real Madrid ontploffen na bizarre VAR-ingreep

23:15
3
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

21:30
3
Johan Boskamp lyrisch over Rode Duivel na sterke interlandperiode, al plaatst hij wel belangrijke kanttekening

Johan Boskamp lyrisch over Rode Duivel na sterke interlandperiode, al plaatst hij wel belangrijke kanttekening

22:00
🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Westerlo - Antwerp: - fonnyfth fonnyfth over Union SG - OH Leuven: 1-1 Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen - STVV: - Pegel Pegel over 🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid Jos Het Ei Jos Het Ei over Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord Arthur Shelby Arthur Shelby over Standard - Charleroi: 0-1 JaKu JaKu over "Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn" .. .. over Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan" JaKu JaKu over 🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved