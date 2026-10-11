"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

KAA Gent boekte tegen Zulte Waregem andermaal een erg nuttige zege. Makkelijk hadden ze het eigenlijk niet, maar de drie punten konden wel opnieuw mee naar de Planet Group Arena. 22 op 24 én Europees ongeslagen: daar kan je begin oktober mee thuiskomen. En ook Max Dean is terug.

KAA Gent kon nog eens een overwinning toevoegen aan het arsenaal en lijkt op die manier met 22 op 24 stilaan echt mee te gaan spelen bovenaan. Bovendien werd ook in Europa over zes wedstrijden heen een ongeslagen parcours neergezet.

Na veertien wedstrijden hebben de Buffalo's dus nog niet verloren. En ook tegen Aarhus willen ze op dat elan verder gaan. "Het is een drukke periode, maar we kijken met z'n allen uit naar de wedstrijd tegen Aarhus", aldus Rik de Mil op de persconferentie vanuit de Elindus Arena.

Rik De Mil en KAA Gent kijken uit naar Europees avontuur

"We hebben er keihard voor gevochten om in die League Phase te zitten. Het is voor mij de eerste keer dat ik als hoofdcoach een Europese campagne doe en ook voor veel spelers is het de eerste keer. Ik ben blij dat de focus er gebleven is, ook op de competitie."

"Dat deden we in augustus, dat deden we nu ook. Dan kan je met een veel beter gevoel beginnen aan het Europees avontuur. Het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan er wel echt alles aan doen om er het maximale uit te halen."

Max Dean is klaar om opnieuw te knallen bij KAA Gent

De Mil moest het tegen Zulte Waregem (en ook tegen Aarhus vermoedelijk) doen zonder de geblesseerde Vergara, maar zag Max Dean - die wel niet op de Europese lijst staat - terugkomen. Hij lijkt de knop te hebben omgedraaid.



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"Ik wilde belangrijker zijn en dus leek het mij tijd om te vertrekken", aldus de spits daarover bij Sporza. "Ik heb erover gepraat met de coach. Hopelijk kan ik mij de komende weken laten zien en scoren, want ik miste een grote kans."