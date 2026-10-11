Live. Transfernieuws 11/10: Alvarez plots op weg naar opvallende club
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Alvarez plots op weg naar opvallende club
Julian Alvarez staat de laatste weken en maanden in de belangstelling van heel wat verschillende teams. Daarbij kwam ook Barcelona al meermaals in de picture gelopen. Toch lijkt het er nu op dat de speler wel eens op weg zou kunnen zijn naar een héél andere bestemming.
Arsenal FC aast opnieuw op de speler en zou hem heel graag zo snel mogelijk in huis willen halen. Van hem zouden ze een ongeziene en absolute toptransfer willen maken. Met 12 op 15 zijn The Gunners prima aan het seizoen begonnen, maar ze azen uiteraard op een nieuwe titel en willen daartoe in januari nog versterking zoeken en vinden.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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