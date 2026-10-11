Reactie Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op
Foto: © photonews
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Adriano Bertaccini bezorgde Anderlecht op het veld van Cercle Brugge een overwinning die lange tijd onmogelijk leek. Paars-wit had tot de 87ste minuut nauwelijks iets gecreëerd, maar dankzij de gelijkmaker van Bentayeb en een late kopbal van Bertaccini keerde het alsnog met drie punten naar Brussel terug. De man van de avond mocht achteraf alleen niet uitleggen wat die goal voor hem betekende. Anderlecht legde hem een spreekverbod op.

Dat was een opmerkelijk einde van een al even opmerkelijke avond. De pers had meer dan een uur op Bertaccini gewacht, maar de aanvaller hield het kort. “Je ne peux pas”, klonk het verontschuldigend. Terwijl Mihajlo Cvetkovic hem achternazat en de muziek uit de boombox van Marten Winkler weerklonk, zongen de meegereisde supporters hun held toe. De pers bleef zonder verhaal van de hoofdrolspeler achter.

Bertaccini leek helemaal uit beeld verdwenen

De timing van zijn doelpunt maakt het verhaal des te opvallender. Bertaccini zat de voorbije weken helemaal op een zijspoor bij Anderlecht. Begin oktober zat hij al zes wedstrijden op rij niet meer in de selectie zat. Zijn laatste speelminuten dateerden van augustus en ook een doelpunt in een oefenwedstrijd kon zijn situatie niet veranderen.

De concurrentie voorin is dan ook bijzonder groot. Vítor Bruno beschikt over onder meer Danylo Sikan, Mihajlo Cvetkovic en Tawfik Bentayeb. Ook Marten Winkler kwam de voorbije weken hoger in de pikorde te staan. Bertaccini lijkt niet het type aanvaller te zijn waarnaar de Portugese trainer op zoek is, waardoor een vertrek in januari als een mogelijke oplossing naar voren werd geschoven.

Bertaccini kwam in de 66ste minuut in de ploeg voor Ludwig Augustinsson, maar moest wachten tot de toegevoegde tijd om zijn eerste balcontact te verzilveren. Op een voorzet van Antman kopte hij de 1-2 binnen. Ook tegen La Louvière was hij dit seizoen al beslissend. Die twee doelpunten leverden Anderlecht samen vier punten op.

De cijfers tonen hoe beperkt zijn rol is

De statistieken onderstrepen het contrast tussen zijn impact en zijn speelgelegenheid. Hij kwam dusver nog maar in drie wedstrijden in actie. Daarin maakte hij twee doelpunten, ondanks een bijzonder beperkt aantal speelminuten: ongeveer 38 minuten in totaal. Dat is een toch wel een opvallend rendement voor een aanvaller die zo weinig kansen krijgt.

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Ook zijn contractuele situatie maakt het dossier interessant. Anderlecht haalde Bertaccini in de zomer van 2025 weg bij STVV en legde hem vast tot medio 2029. 

Bruno erkent dat zijn invallers hun plaats verdienen

Trainer Vítor Bruno gaf na afloop ook aan dat Bertaccini en Mario Stroeykens hun kans gegrepen hadden. Beide spelers hadden de voorbije weken weinig perspectief gekregen, maar maakten volgens hem duidelijk dat ze een rol kunnen spelen. De coach wees op het werk dat ze ook zonder speelminuten op training leveren.

Bruno verklaarde dat hij met een spelersgroep van 33 man niet iedereen op het wedstrijdblad kan zetten. Dat is een verklaring voor de beperkte kansen, maar voor Bertaccini verandert het weinig aan de realiteit: hij moet voorlopig vooral hopen op korte invalbeurten.

Tegen Cercle bewees hij opnieuw dat hij op zo'n moment beslissend kan zijn. Anderlecht kreeg een overwinning cadeau van een speler die nauwelijks nog in de plannen leek voor te komen. Dat hij na afloop niet zelf mocht vertellen hoe hij die avond beleefde, maakte de tegenstelling alleen maar groter.

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