'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

Fred Vanderbiest en Benito Raman zijn opnieuw beste vrienden. Als we hen mogen geloven, mogen we het woord 'opnieuw' weglaten en is er nooit een probleem geweest. Vooral Vanderbiest vertelt in detail over de bijzondere band tussen hem en de aanvaller die KV Mechelen mee aan de eerste zege van het seizoen hielp.

Eerder deze week verklaarde Patrick Goots nog dat KV Mechelen Raman zeker nodig had en dat Vanderbiest dus de brokken moest lijmen. "Dat is een item waar de buitenwereld helemaal niets van weet", staat de coach van Malinwa op zijn strepen. "Iedereen denkt dat wij niet door dezelfde deur kunnen omdat Benito niet speelde."

Dat blijkt niet waar te zijn. "Ik ben met elke speler heel duidelijk in de communicatie en met Benito is het wel wat speciaal. Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits." Die verwijten glijden blijkbaar onmiddellijk van hen beiden af. "Als mensen vragen of de plooien zijn gladgestreken: er zijn nooit geen plooien geweest. Hij weet perfect waarom hij start of niet start. Vandaag zagen we wel nog eens een goede Beni."

Vanderbiest noemt band met Raman 'pure vriendschap'

De omhelzing na de match was dus zeker oprecht. "Dat is gewoon pure vriendschap. Wij zijn open en eerlijk met elkaar. Benito is speciaal, maar binnen deze club kunnen we daar goed mee om. Ik heb andere gevallen gekend. Ik heb Berrier, Canesin, Jordan Lukaku, Wilmet en Depoitre meegemaakt. Ik kan u zeggen: zij zijn nog specialer."

Vanderbiest en Raman zijn wel héél rechtuit, laat het ons zo omschrijven. "Wij zeggen gewoon tegen elkaar wat we denken. We zijn twee jongens van de straat. We hebben beiden wel wat watertjes doorzwommen. Als je ziet hoe blij hij nu is: dat is het mooie aan deze jongen." Raman omhelsde niet enkel Vanderbiest maar ook vele ploegmaats in de dug-out.

Raman deelt vreugde met ploegmaats

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"Dat is iets wat Fred en ik wel vaker doen", zegt de matchwinnaar daar zelf over. "De jonge gasten steunen mij heel hard en ik hen ook. Dan is het ook mooi voor hen dat ik er door kom en zijn zij tevreden. Ik weet zelf heel goed wat het is om op de bank te zitten en niet te spelen. Ik kan dan wel mijn ervaring doorgeven, want ik weet dat zoiets niet blijft duren."