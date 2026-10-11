Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

Loïs Openda beleefde vrijdag een emotionele avond tegen zijn ex-club RC Lens. De aanvaller van Olympique Lyon moest geblesseerd naar de kant en verliet het veld in tranen. De eerste onderzoeken zouden evenwel geruststellend nieuws hebben opgeleverd.

De beelden waren verontrustend. Na een afgebroken sprint moest Loïs Openda, iets voor het uur, met hulp van de medische staf het veld verlaten tegen "zijn" Racing Lens. De Belgische spits barstte in tranen uit. Of dat vooral frustratie was door zijn verstoorde weerzien met zijn voormalige club, dan wel angst voor een zware blessure, viel op dat moment moeilijk uit te maken.

Voor Openda kwam de tegenvaller na een teleurstellende interlandperiode. Hij kreeg slechts enkele minuten speeltijd tegen Turkije en in Parijs. Bij Olympique Lyon had de Rode Duivel dit seizoen nochtans opnieuw stilaan zijn beste gevoel teruggevonden.

Openda mist wellicht Crystal Palace

De eerste berichten over de ernst van zijn blessure klinken gelukkig niet al te alarmerend. Openda zal wellicht enkele wedstrijden aan zich moeten laten voorbijgaan, maar een langdurige afwezigheid lijkt volgens de eerste scans niet aan de orde.

Volgens het Franse Le Progrès is de kans bijzonder klein dat de Belg donderdag in actie komt tegen Crystal Palace. Ook voor het daaropvolgende thuisduel met OGC Nice blijft hij onzeker. Een veel zwaardere blessure, waar de reactie van de speler aanvankelijk op leek te wijzen, zou wel uitgesloten zijn.

Opnieuw beter in zijn vel bij Lyon

Na een rampseizoen bij Juventus probeert Loïs Openda bij Olympique Lyon opnieuw aan te knopen met zijn beste niveau. In tien wedstrijden in alle competities scoorde hij twee keer voor OL. Zijn invloed gaat evenwel verder dan die cijfers.





De 26-jarige aanvaller brengt diepgang, zet verdedigingen onder druk en lijkt opnieuw plezier te vinden op het veld. Mark van Bommel haalde Openda opnieuw bij de selectie nadat hij het WK 2026 had gemist. Zijn vaste plaats bij de nationale ploeg heeft de spits voorlopig echter nog niet heroverd.