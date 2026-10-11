'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

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Adem Zorgane is ook dit seizoen van groot belang voor Union SG. Steeds vaker is dan ook de vraag: hoelang gaan ze hem nog kunnen houden bij de Brusselaars? Er is steeds meer interesse in de middenvelder en ook vanuit Italië zijn er nu kapers op de kust.