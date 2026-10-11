'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'
Foto: © photonews
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Adem Zorgane is ook dit seizoen van groot belang voor Union SG. Steeds vaker is dan ook de vraag: hoelang gaan ze hem nog kunnen houden bij de Brusselaars? Er is steeds meer interesse in de middenvelder en ook vanuit Italië zijn er nu kapers op de kust.

Aernout Van Lindt

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel': Adem Zorgane blijft op de radar staan

Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Ardon Jashari. Bij AC Milan hebben ze al vaker geshopt in de Jupiler Pro League. En deze keer zouden ze het geweer van schouder willen veranderen en ook eens een keertje een speler willen weghalen bij ... Union SG.

Het moet niet altijd bij Club Brugge of Anderlecht gebeuren, uiteraard. En dus zou Adem Zorgane nu op weg kunnen zijn naar Noord-Italië, al is er tot op heden nog geen sprake van een concrete aanbieding van de Milanezen.

Adem Zorgane is ook dit seizoen van groot belang voor Union SG. Steeds vaker is dan ook de vraag: hoelang gaan ze hem nog kunnen houden bij de Brusselaars? Er is steeds meer interesse in de middenvelder en ook vanuit Italië zijn er nu kapers op de kust.

Sinds zijn komst van Sporting Charleroi is de middenvelder uitgegroeid tot de metronoom op het middenveld van de Brusselaars. Met zijn kalmte onder druk en uitstekende balbehandeling is hij een cruciale pion voor David Hubert geworden.

En dus rest de vraag: hoelang blijft Zorgane nog in onze hoofdstad? Ipswich Town, Southampton en Middlesbrough hebben de speler al intensief gescout en wilden hem afgelopen zomer al in huis halen. Die drie teams waren toen in de running voor promotie naar de Premier League en daarvoor op zoek naar versterkingen.

'Napoli wil Adem Zorgane in huis halen'

Tot een deal kwam het niet, maar de vraag is of er komende winter en in het uiterste geval komende zomer niet opnieuw stevige pogingen uit Engeland zullen komen om Zorgane naar de andere kant van Het Kanaal te loodsen.

Bovendien zijn er nog kapers op de kust, want ook Napoli zou volgens La Gazzetta dello Sport azen op de middenvelder van Union SG. En de Brusselaars moeten op die manier dus meer en meer gaan vrezen voor zijn toekomst.

Adem Zorgane heeft een marktwaarde van twaalf miljoen euro

Union zit nochtans in een sterke onderhandelingspositie, aangezien Zorgane een contract heeft tot midden 2030. De landskampioen zou naar verluidt aan de onderhandelingstafel willen plaatsnemen voor bedragen van 20 tot 25 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is Zorgane momenteel 12 miljoen euro waard.

Daarmee groeit zijn marktwaarde per update en wordt hij bij de toppers van de Jupiler Pro League gerekend. Zorgane kan dus voor veel geld zorgen bij Union SG, al is de vraag of de Brusselaars hem zomaar zullen willen verkopen. Eerst zal er een mogelijke opvolger moeten gevonden worden, of loopt die zoals steeds al rond in het Dudenpark?

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