Nieuwe dubbele domper voor Union SG

Union Saint-Gilloise moest tegen OH Leuven al heel wat pionnen missen door blessures en kreeg er tijdens de voorbereiding op die wedstrijd nog twee zorgen bij. Trainer David Hubert gaf na afloop een stand van zaken en het ziet er niet goed uit met de moeilijke wedstrijden die nog komen.

Union Saint-Gilloise begon al gehavend aan de wedstrijd tegen OH Leuven. Ilan Hurtevent en Kevin Rodriguez waren niet beschikbaar, terwijl Ross Sykes en Kevin Mac Allister nog steeds langdurig buiten strijd zijn. Hervé Koffi, die eerder onzeker was, kon wel gewoon aantreden. Adem Zorgane haalde de selectie dan weer niet.

"Hij zal volgende week terug zijn", vertelde David Hubert op zijn persconferentie over Zorgane. De Brusselaars kregen intussen ook af te rekenen met twee nieuwe afwezigen: Ondřej Kričfaluši en Rob Schoofs.

Kričfaluši liep enkelblessure op training op

De afwezigheid van Kričfaluši kwam onverwacht. De Tsjechische middenvelder ging op training tegen de grond en kwam daarbij slecht neer. "Ondrej is gevallen op training, verkeerd terechtgekomen en heeft zijn enkel omgeslagen", legde Hubert uit.

"Er is geen sprake van een breuk of een zware blessure, maar we moeten afwachten hoe hij gaat herstellen. Volgende week zal hij er niet bij zijn."

Ook Schoofs en Rodriguez nog niet inzetbaar

Rob Schoofs moest eveneens forfait geven. Zijn probleem lijkt minder ernstig, maar ook hij zal volgens Hubert niet tijdig fit raken voor de wedstrijd van volgende week. "Rob heeft een klein fysiek probleem. Ik denk niet dat hij er volgende week al bij zal zijn, net zoals Kevin Rodriguez", aldus de coach.



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Bij Massiré Sylla was er tijdens het duel met Leuven eveneens even ongerustheid. De Senegalese verdediger verliet het veld zichtbaar aangeslagen, maar Hubert sprak na afloop niet van een blessure. Sylla zou vooral last hebben gehad van krampen en vroeg daarom zelf om een wissel.