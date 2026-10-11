Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars
Foto: © photonews
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AA Gent blijft indruk maken. De Buffalo’s wonnen met 0-2 op bezoek bij Zulte Waregem en blijven zo helemaal bovenin meedraaien. Ondanks de sterke resultaten is er volgens trainer Rik De Mil geen sprake van zelfgenoegzaamheid. Daar zorgen enkele ervaren krachten in de kleedkamer wel voor.

De Gentenaars begonnen met de nodige ernst aan hun opdracht aan de Gaverbeek. De Mil wist dat het geen eenvoudige verplaatsing zou worden, zeker omdat zijn ploeg er vorig seizoen nog zwaar onderuitging. Hoewel Gent bij de openingstreffer profiteerde van een individuele fout, vond de coach dat zijn team ook voordien al controle had.

“Het is zo dat we heel weinig spreken over onklopbaar zijn of het feit dat we nog niet hebben verloren”, benadrukte De Mil. Hij ziet vooral de maturiteit binnen zijn spelersgroep als een belangrijke troef.

Roef, Burgess en Van der Heyden houden iedereen scherp

De Gentse coach hoeft zijn spelers niet voortdurend te waarschuwen voor overdreven zelfvertrouwen. Daarvoor beschikt hij over voldoende leidersfiguren die dagelijks de lat hoog leggen.

“Met Roef, Burgess en Van der Heyden heb ik genoeg jongens die de andere spelers elke dag op training op hun plichten wijzen. Daardoor is er veel minder ruimte om te denken dat we zogezegd onklopbaar zijn”, verklaarde De Mil. “Dat helpt mij als trainer.”

Ook op het veld zag hij tekenen dat zijn ploeg met de juiste mentaliteit speelde. Gent won de duels, ging voluit in de pressing en bleef geconcentreerd. Toch was de trainer niet helemaal tevreden over de uitvoering in de aanval. De laatste pass en de beslissende actie konden volgens hem beter.

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Gent moet wedstrijden sneller beslissen

Na de uitsluiting bij de thuisploeg had Gent de wedstrijd volgens De Mil sneller definitief naar zich toe moeten trekken. Toch was hij tevreden dat zijn team na de rust het hoge tempo bleef aanhouden en de controle behield.

“Waar we anders na rust al wel eens naar beneden gaan, vind ik dat we nu die intensiteit hebben aangehouden”, stelde hij. De Mil weet hoe gevaarlijk het is om een tegenstander in leven te laten. “In zulke fases moet je gewoon de match dooddoen. Anders blijft het spannend en kan het nog zoals bij die ene vrije trap misgaan.”

Michel-Ange Balikwisha stelde de overwinning uiteindelijk veilig met de 0-2 in de toegevoegde tijd, op aangeven van Max Dean.

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