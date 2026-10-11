Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten
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Standard verloor met 0-1 van Charleroi in een leeg Sclessin. Vooral een niet gefloten strafschopfase in de slotminuten zorgde achteraf voor heel wat verontwaardiging bij de Luikse aanhang. Hadden ze daar een punt? Ook Jonathan Lardot mengde zich meteen in de debatten.

De Waalse derby tussen Standard Luik en Charleroi heeft de Rouches met een bijzonder zuur gevoel achtergelaten. In een leeg Sclessin verloor Standard met 0-1, maar in de slotfase was er een fase waarbij de thuisploeg mogelijk recht had op een strafschop. De VAR greep evenwel niet in.

Werd Drammeh een strafschop onthouden?

Salieu Drammeh ging in de zestien van Charleroi neer na contact met een Carolo-verdediger. Op de beelden lijkt die op de voet van de Standard-speler te stappen, maar scheidsrechter en VAR zagen geen reden om een penalty toe te kennen of de beelden aan de zijlijn te gaan bekijken. Net op een moment waarop Standard alles op alles zette voor de gelijkmaker.

🧐 | Scheidler marche sur le pied de Drammeh. Penalty ou non ? #STACHA https://t.co/kgmCRvm7f6

— Ma Pro League (@MaProLeague) October 11, 2026

Luikse fans halen uit naar de VAR

Op X reageerden heel wat Standard-supporters verontwaardigd. Zij zijn ervan overtuigd dat Drammeh een strafschop had moeten krijgen en begrijpen niet waarom de VAR niet tussenbeide kwam. Volgens de Luikse fans was het contact duidelijk genoeg om naar de stip te wijzen.

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Een strafschop in de slotfase had alsnog een punt kunnen opleveren, maar zover kwam het dus niet. Ook gewezen topscheidsrechter Jonathan Lardot liet zich uit over de zaak. En hij was daarbij toch wel formeel over de zaak.

Ook Jonathan Lardot meteen kritisch op de arbtirage

Jonathan Lardot analyseert doorgaans op maandag bij DAZN de voornaamste scheidsrechterlijke beslissingen van het voorbije voetbalweekend. Na deze derby kwam de baas van de Belgische arbitrage echter meteen aan het woord.

Zijn oordeel over de bewuste fase met Drammeh was onomwonden. "Het is heel verrassend dat er geen penalty wordt gegeven", klonk het. Daarmee treedt Lardot de Luikse protesten bij, amper enkele minuten na een frustrerende nederlaag voor Standard.

2 reacties
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