Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug
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Senne Lammens speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Achteraf kreeg de doelman zelf ook de nodige kritiek te verwerken. Ondertussen heeft hij zich daar ook zelf al tegen weten te verdedigen, al was dat niet makkelijk.

Gary Neville had kritiek op de opbouw van Senne Lammens tegen Tottenham. De Belgische doelman pakte uit met enkele knappe reddingen, maar kon de late gelijkmaker niet voorkomen. Voor Lammens begon de wedstrijd bijzonder moeizaam.

Al in de derde minuut bracht een slordige pass richting Kobbie Mainoo Manchester United in de problemen. De Rode Duivel herstelde zich vrijwel meteen met een knappe redding en moest voor de rust nog meermaals tussenbeide komen.

Neville ziet nerveuze Lammens aan de bal

In zijn analyse bij Sky Sports ging Gary Neville in op het spel van Lammens met de voeten. De voormalige verdediger van Manchester United was bij zijn eerdere optredens nog positief over de Belg, maar vond hem tegen Tottenham duidelijk minder comfortabel in de opbouw.

"Ten eerste krijgt hij de bal te vaak terug. Ten tweede lijkt hij moeite te hebben om hem in zulke momenten onder controle te krijgen. Na die eerste fout zag hij er nerveus uit", aldus Neville. Lammens zelf? Die had na de wedstrijd moeite met de manier waarop United de zege uit handen gaf. De doelman wilde zich niet verschuilen achter pech, maar legde de verantwoordelijkheid bij zijn eigen ploeg.

Senne Lammens reageert zeer duidelijk

"Je krijgt het gevoel dat zulke wedstrijden ons ontsnappen. Er zijn een of twee situaties waarin we de controle verliezen, maar het is gemakkelijk om dat te zeggen en erover te praten alsof het niet aan ons ligt en er gewoon iets verkeerd is gelopen."

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Volgens de doelman moet Manchester United zijn sterke fases beter uitspelen. "Het eenvoudigste antwoord is dat we de wedstrijd sneller moeten beslissen en onszelf niet in een situatie mogen brengen waarin zij nog een kans krijgen. Lang niet alles was negatief, maar de manier waarop het eindigde, liet vooral een zure nasmaak achter."

Was er een communicatieprobleem bij de tegengoal? Volgens Lammens alvast niet

Bij de late Tottenham-goal oogde de defensie van Manchester United ongeorganiseerd. Lammens kreeg de vraag of er sprake was van een communicatieprobleem met zijn verdedigers, maar daar ging hij niet in mee.

"Ik heb de fase nog niet opnieuw bekeken, maar ik denk niet dat communicatie het probleem was", klonk het duidelijk. De doelman legde de nadruk op wat er voorafging aan de voorzet. "In de eerste plaats moeten we voorkomen dat die voorzet er komt."

Van Bommel Mark - Lammens Senne
© photonews

"We moeten meer druk zetten op de man aan de bal, want hij kan veel te gemakkelijk voorgeven. Daarna is er contact tussen de aanvaller en Lisandro Martinez, maar nee: volgens mij was er geen communicatieprobleem."

Het moge duidelijk zijn: er staat stilaan druk op de ketel in Manchester. Het team heeft na zes speeldagen amper zes op achttien en staat daarmee op een erg teleurstellende dertiende plaats. Aan The Mancunians om de volgende weken de weg naar boven in te gaan zetten.

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