Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?

Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?
Foto: © photonews
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Vitor Bruno kiest bij Anderlecht steeds nadrukkelijker voor een riskante communicatiestijl. Na een matige prestatie legt de Portugees de nadruk op het positieve, maar de supporters zien ook de tekortkomingen. Kan hij resultaten blijven boeken zonder overtuigend voetbal te brengen?

Portugese trainers weten hoe ze de aandacht naar zich toe moeten trekken. Ricardo Sá Pinto deed dat in België vaak op bijzonder nadrukkelijke wijze. Ook Sergio Conceição, die hier wel passeerde maar nooit als hoofdtrainer werkte, en José Mourinho maken of maakten daar een handelsmerk van.

Grote gebaren langs de lijn, de media-aandacht wegtrekken van de spelers en af en toe een vleugje theater: Vitor Bruno past duidelijk in dat rijtje. Zijn reactie richting de fans na de nederlaag tegen Union was daar al een sprekend voorbeeld van.

Dat betekent niet dat er achter die uitstraling geen trainer met ideeën schuilt. Sinds zijn komst naar Anderlecht heeft Bruno al meer voetbalinhoud getoond dan het gros van de coaches uit het Marc Coucke-tijdperk. Misschien is Vincent Kompany de enige uitzondering. Na de wedstrijd van zaterdag leek de Portugees echter iets te enthousiast in zijn poging om alle kritiek af te weren.

Een strengere toon zou Vitor Bruno sieren

"Als we elke wedstrijd op deze manier winnen, worden we kampioen. Ik heb geen enkel probleem met dit soort overwinningen. Het is niet het doel, maar ik teken meteen als het zo loopt", verklaarde Vitor Bruno na afloop. Daar zat uiteraard een dosis humor en ironie in.

Toch is het een discours dat gevaarlijk kan worden in het Lotto Park. René Weiler, de laatste trainer die Anderlecht naar de landstitel leidde, betaalde destijds een hoge prijs voor zijn pragmatische aanpak. Ook onder Antoine Sibierski klonk de boodschap geregeld dat het resultaat primeerde op het spektakel.

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In juni is het exact tien jaar geleden dat paars-wit nog kampioen van België werd. Die lange droogte maakt dat veel supporters vandaag minder snel zullen klagen over de manier waarop de punten binnenkomen. Niemand zal aan het einde van het seizoen 2026-2027 morren als Anderlecht de titel pakt, zelfs wanneer het week na week speelt zoals zaterdag op Jan Breydel.

In oktober mag de manier wijken, maar niet eindeloos

De opluchting na een titel zou immens zijn, maar Bruno begeeft zich wel op glad ijs. Door na een zwakke of middelmatige prestatie meteen te relativeren, in plaats van publiek veeleisend te zijn voor zijn spelers én zichzelf, verhoogt hij de druk voor het moment waarop de resultaten uitblijven.

Komt Anderlecht goed door oktober, dan kan de coach rustig wachten op een haalbaardere reeks om zijn ploeg ook voetballend beter te laten presteren. Loopt het echter mis in Zagreb, Bialystok of – nog erger – op bezoek bij Beerschot, dan zullen zijn woorden snel als een boemerang terugkeren.

Winnen zonder glans wordt aanvaard zolang de teller blijft lopen. Maar bij Anderlecht is het verleden duidelijk: wie alleen op resultaten rekent, krijgt weinig krediet zodra die resultaten wegvallen.

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