Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

Cristiano Ronaldo dreigt een stevige sanctie te krijgen na zijn veelbesproken vertrek bij de Portugese nationale ploeg, maar de voetbalbond lijkt vooral vooruit te willen kijken. Voorzitter Pedro Proença hoopt dat de 41-jarige superster in november opnieuw bij de selectie aansluit. Dat terwijl een onafhankelijke tuchtcommissie zich nog over zijn dossier moet buigen.

“Er is een grote wil om onze kapitein snel terug te hebben”, liet Proença verstaan. Volgens de bondsvoorzitter willen alle betrokken partijen opnieuw met Ronaldo samenwerken. Ook bondscoach Jorge Jesus en de spelersgroep zouden achter een terugkeer staan. De uiteindelijke beslissing over een eventuele straf ligt evenwel niet bij Proença, maar bij de onafhankelijke tuchtcommissie.

Conflict met bondscoach leidde tot vertrek

De rel ontstond tijdens de voorbije interlandperiode. Ronaldo was niet tevreden met zijn rol bij Portugal en bleef tijdens de overwinning tegen Noorwegen op de bank. Nadat hij ook naast de ploeg viel in de aanloop naar het duel met Denemarken, verliet hij het Portugese trainingskamp in Kopenhagen.

De aanvaller liet nadien verstaan dat het vertrouwen tussen hem en de bondscoach een deuk had gekregen. Intussen heeft hij zich verontschuldigd voor zijn aanpak en erkend dat zijn gedrag gevolgen kan hebben. Hij gaf ook aan dat hij de beslissing van de tuchtcommissie zal aanvaarden.

Zware straf hangt nog boven zijn hoofd

De Portugese bond heeft inmiddels een tuchtprocedure opgestart en Ronaldo voorlopig geschorst. Volgens de toepasselijke regels kan het verlaten van een trainingskamp zonder geldige reden tot een zware sanctie leiden. Hoe zwaar die in zijn geval zal zijn, is nog niet duidelijk. Het dossier wordt met spoed behandeld, maar een definitieve uitspraak is nog niet bekendgemaakt.



Portugal wil de zaak ondertussen niet laten ontsporen. De ploeg heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League en wil de titel verdedigen. Ronaldo blijft bovendien een uitzonderlijke figuur in de Portugese voetbalgeschiedenis: met 234 interlands en 146 doelpunten is hij recordinternational en topschutter aller tijden van zijn land.