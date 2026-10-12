🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?
Foto: © photonews
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Fedde Leysen moest zondag geblesseerd naar de kant tijdens Sassuolo - AC Milan. De ex-speler van Union Saint-Gilloise leek ernstig geraakt aan de knie. Hij verliet het veld wel zonder draagberrie, al werd hij door twee verzorgers ondersteund. De precieze diagnose volgt nog, maar een lange afwezigheid dreigt.

Fedde Leysen stond zondag opnieuw aan de aftrap bij Sassuolo voor het duel met AC Milan. Sinds zijn komst van Union Saint-Gilloise midden augustus is de 23-jarige Belg een vaste waarde in de Italiaanse defensie.

Die sterke start bij Sassuolo dreigt nu echter een pijnlijke wending te krijgen. Leysen moest in de wedstrijd tegen Milan voortijdig afhaken na een blessure die er op het eerste gezicht niet goed uitzag.

Knieblessure baart zorgen

De centrale verdediger greep zichtbaar naar zijn knie en kon niet op eigen kracht verder. Twee verzorgers hielpen hem uiteindelijk van het veld. Leysen weigerde wel om op de draagberrie plaats te nemen, maar de beelden doen vermoeden dat hij een tijd buiten strijd kan zijn.

De ernst van de blessure is voorlopig nog niet officieel bekend. Sassuolo wacht verder medisch onderzoek af, al lijkt een afwezigheid van meerdere weken of zelfs maanden niet uitgesloten.

Gelijkspel tegen AC Milan

Voor Leysen zou het een flinke domper zijn. Union plukte hem destijds weg bij PSV Eindhoven, waarna hij zich in Brussel ontwikkelde tot een betrouwbare verdediger. Ook in Italië had hij zich snel in de basis geknokt en maakte hij sinds de competitiestart een degelijke indruk.

De wedstrijd zelf eindigde op 1-1. Adrien Rabiot bracht AC Milan in de 63e minuut op voorsprong, maar Odenthal maakte vijf minuten later gelijk voor Sassuolo. Ignace Van der Brempt startte eveneens bij de thuisploeg, terwijl Diego Moreira in de basis stond bij Milan. Koni De Winter viel in.

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