33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo
Foto: © photonews
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KVC Westerlo heeft er een héél drukke transferzomer opzitten. Niet minder dan zestien spelers vertrokken, maar er kwamen er ook zeventien bij. Een duiventil is er niets tegen, maar na acht speeldagen lijken de nieuwkomers wel al min of meer ingepast. Na een moeilijk begin serveert KVC Westerlo absoluut spektakel.

Twintig goals gemaakt, zeventien doelpunten tegen gekregen. KVC Westerlo serveert op dit moment het meeste spektakel in de Jupiler Pro League. En met 13 op 24 staan De Kemphanen opnieuw helemaal tussen de mensen.

Knap werk dus van de scouting. Met als hoofdscout onder meer Niel Cuijvers, die ondertussen al vijftien jaar actief is bij de club en dus al heel wat watertjes heeft weten te doorzwemmen bij Westerlo - inclusief moeilijke momenten.

Heel drukke zomer voor KVC Westerlo en Niel Cuijvers

"Het moet een van de drukste zomers zijn sinds ik hier aan de slag ben, het was werken van ’s ochtends tot ’s avonds laat. Videocalls met agents, background checks, spelers overtuigen…”, aldus Cuijvers daarover heel eerlijk in Gazet van Antwerpen.

"Ik herinner me nog zo’n intensieve transferperiode. Na een degradatie naar tweede klasse moesten we een volledig nieuwe ploeg bijeenzoeken", haalde hij herinneringen op. Maar deze zomer was dus heel druk voor hem en de club.

Timing is heel belangrijk bij transfers, weet hoofdscout van KVC Westerlo

"Soms moet je geduldig wachten op een bepaald profiel. Heeft een speler andere aanbiedingen? Liggen de eisen van de andere club te hoog? Dat speelt allemaal een rol. Nikola Storm stond al langer op onze lijst. In juni hebben we al met zijn makelaar gesproken, maar een definitieve transfer kwam er pas in september."

"Stress? Ik ben altijd rustig gebleven. Onze profielen waren klaar, alleen de timing moest goed zijn", aldus nog Cuijvers. Hij gaf ook nog mee dat bijvoorbeeld de transfer van Fofana al enkele jaren geleden voor het eerst werd geopperd, maar ook daar was timing dus van belang. De mayonaise pakt voorlopig, dus alleen maar credits voor de werking bij Westerlo.

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