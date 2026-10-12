Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”
Foto: © photonews
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Anderlecht pakte de drie punten, maar daarmee is niet alles gezegd. Analist Alexander Teklak is bijzonder kritisch voor coach Vitor Bruno, die volgens hem na een zwakke wedstrijd te weinig verantwoording aflegde. Vooral de manier waarop de Portugees de prestatie achteraf relativeerde, schoot bij Teklak in het verkeerde keelgat.

“Er gaapt een kloof tussen de overtuigingen van een trainer en het resultaat”, stelt Teklak in La Dernière Heure. Volgens de analist leek Bruno zich vooral tevreden te stellen met de overwinning, zonder voldoende stil te staan bij de 83 minuten waarin Anderlecht volgens hem nauwelijks overtuigde.

Teklak vond de uitspraken van de coach na afloop zelfs neerbuigend. Hij had verwacht dat Bruno zou uitleggen waarom zijn ploeg zo lang onmachtig was en wat er beter moest. In plaats daarvan werden de problemen volgens hem gebagatelliseerd.

“Er kunnen wedstrijden tussen zitten waarin het niet loopt, maar dan moet je die wel uitleggen”, klinkt het. Teklak verwijst daarbij ook naar René Weiler, die bij Anderlecht eerder kritiek kreeg op zijn manier van voetballen. Volgens de analist moet Bruno beseffen bij welke club hij werkt en voorzichtig zijn met de boodschappen die hij na een wedstrijd de wereld instuurt.

Spelvisie van Bruno botst met de manier waarop Anderlecht won

De kritiek van Teklak gaat verder dan de uitspraken van de trainer. Hij ziet ook een duidelijke tegenstelling tussen de voetbalfilosofie die Bruno uitdraagt en het spel waarmee Anderlecht de overwinning binnenhaalde.

Volgens Teklak was het niet de uitgesproken spelvisie van de Portugees die de doorslag gaf, maar wel direct en weinig gestructureerd voetbal. Dat Anderlecht daarmee de drie punten pakte, is voor hem geen bewijs dat het sportieve project op de goede weg zit.

Bruno had na afloop verklaard dat hij meteen zou tekenen als Anderlecht kampioen werd met dergelijk voetbal. Tegelijk gaf hij aan dat de landstitel op dit moment niet de onmiddellijke doelstelling is. Die combinatie vindt Teklak problematisch.

“Hij gebruikt het argument van de titel om zijn aanpak te verdedigen, zonder dat hij zich tegelijk aan de verwachting van een titel hoeft te verbinden”, analyseert hij.

Voor Teklak moet een ploeg niet alleen worden beoordeeld op het resultaat van één wedstrijd. Ook de samenhang in het spel, de collectieve vooruitgang en de mate waarin een team prestaties kan herhalen, zijn volgens hem essentieel. Een trainer die een duidelijke voetbalvisie naar voren schuift, moet ook bereid zijn om daarop afgerekend te worden.

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