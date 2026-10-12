Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

Kevin De Bruyne heeft bij Napoli opnieuw laten zien waartoe hij in staat is. Met twee doelpunten in de 3-0-zege tegen Frosinone was de Rode Duivel de grote uitblinker. Maar achter zijn sterke prestatie zit meer dan een goede avond voor doel. Massimiliano Allegri lijkt bij Napoli dezelfde oplossing te hebben gevonden als Mark van Bommel bij de Rode Duivels: De Bruyne een stuk lager op het veld laten spelen.

Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat een speler met de kwaliteiten van De Bruyne het verschil maakt. Toch was de middenvelder de voorbije periode niet altijd de spelmaker die wedstrijden naar zijn hand zette. Zijn invloed bleef soms beperkt, terwijl hij vaker in posities terechtkwam waar hij vooral dicht bij het doel gevaarlijk moest zijn. Dat is een kwaliteit van hem, maar niet noodzakelijk de rol waarin hij zijn grootste impact heeft.

De Bruyne is immers meer dan een speler die de laatste pass geeft of zelf afwerkt. Hij ziet ruimtes voordat anderen ze opmerken, kan het tempo bepalen en met één pass een volledige verdediging ontregelen. Om die kwaliteiten optimaal te benutten, moet hij het spel voor zich hebben.

Van Bommel gaf De Bruyne bij de Duivels opnieuw de regie

Bij de Rode Duivels werd duidelijk hoe belangrijk die positionering is. Onder Mark van Bommel kreeg De Bruyne een rol waarin hij vaker vanuit het middenveld kon dirigeren. Hij hoeft niet voortdurend in de buurt van de spits te staan om beslissend te zijn. Integendeel: door lager aan het spel deel te nemen, kan hij zelf bepalen waar en wanneer de aanval versnelt.

Die aanpak geeft hem meer mogelijkheden om het spel te lezen en ploegmaats in beweging te zetten. De Bruyne kan vanop afstand openingen creëren, de bal snel verleggen en aanvallers met zijn passing in kansrijke posities brengen. Het maakt hem minder afhankelijk van de momenten waarop hij zelf voor doel verschijnt.

🇧🇪 | Laten we nog van KDB genieten zolang het kan. 🥹🙏 https://t.co/z5jMbLppFT



— DAZN België (@DAZN_BENL) October 12, 2026

Bovendien lijkt die rol hem opnieuw vertrouwen en spelplezier te geven. Een spelmaker die voortdurend moet wachten op de bal in de laatste zone, kan een deel van zijn invloed verliezen. De Bruyne wil betrokken zijn, beslissingen nemen en het spel vormgeven. Dat lukt beter wanneer hij de vrijheid krijgt om het middenveld te beheersen.

Allegri ontdekt bij Napoli dezelfde oplossing

Bij Napoli lijkt Allegri nu een vergelijkbare conclusie te trekken. De Italiaan posteert De Bruyne dieper, in een middenveld met twee spelers, zodat hij het overzicht behoudt en de aanvallers voor hem kan bedienen. David Neres, Noa Lang en Rasmus Højlund kunnen profiteren van zijn inzicht, passing en gevoel voor het juiste moment.

Tegen Frosinone leverde dat een bijzonder overtuigende prestatie op. De Bruyne was betrokken bij de aanvallende dominantie en scoorde twee keer. Tussen die doelpunten door liet hij ook zien wat zijn spel zo waardevol maakt: slimme passes, snelle combinaties en de capaciteit om ruimtes te herkennen die voor anderen nauwelijks zichtbaar zijn.

De tegenstander liet veel ruimte op het middenveld, waardoor Napoli de kwaliteiten van zijn spelmaker optimaal kon benutten. Dat maakt het gevaarlijk om uit één wedstrijd te besluiten dat alle problemen zijn opgelost. Maar het optreden bevestigde wel dat De Bruyne opnieuw kan schitteren wanneer hij de juiste uitgangspositie krijgt.

Voor Napoli en de Rode Duivels ligt daar een belangrijke les. De Bruyne hoeft niet zo dicht mogelijk bij het doel te staan om beslissend te zijn. Hij moet vooral op een plek spelen waar hij het spel kan controleren. Van Bommel lijkt dat bij België te hebben begrepen, en Allegri past die gedachte nu ook toe in Italië.