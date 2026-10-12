Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Johan Walckiers Florent Malice
Johan Walckiers en Florent Malice vanuit ; clubwatcher Anderlecht
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Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht kroop zaterdag door het oog van de naald op het veld van Cercle Brugge. Tegen een ploeg die dit seizoen nog niet won, leverden de paars-witten hun zwakste prestatie onder Vitor Bruno af. De invallers toonden karakter en trokken de match alsnog over de streep, maar zulke ontsnappingen blijven niet eindeloos duren.

De spelers van RSC Anderlecht mochten na hun terugreis uit Brugge zaterdag gerust een kaarsje gaan branden in Sint-Guido. De patroonheilige van Anderlecht wordt ook geassocieerd met beiaardiers en klokkenluiders, en het scheelde bijzonder weinig of Cercle Brugge had de paars-witten stevig de les gelezen in het Jan Breydelstadion.

Er was wel één duidelijke verdienste: Anderlecht gaf zich niet gewonnen. Vitor Bruno had gelijk toen hij achteraf stelde dat veel ploegen in die omstandigheden zouden plooien en verliezen. De invallers brachten energie en mentaliteit, waardoor RSCA alsnog kon ontsnappen.

Tegelijk moet die comeback in perspectief worden geplaatst. Cercle Brugge wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen en leek op het beslissende moment bevangen door de angst om te winnen. Tegen een zelfverzekerdere tegenstander had Anderlecht wellicht geen mirakelverhaal kunnen schrijven.

Vanaf de aftrap liep het fout

Al vroeg was duidelijk dat Anderlecht een bijzonder moeilijke namiddag tegemoetging. De paars-witten begonnen zonder scherpte en kregen nauwelijks controle over de wedstrijd. Dat kan gebeuren na een lange interlandbreak, zeker bij een kern waarin veel spelers weg waren met hun nationale ploeg. Ook Union Saint-Gilloise presteerde een dag later ondermaats tegen OHL.

Sikan Danylo
© photonews

Maar een topploeg in opbouw moet op zulke momenten kunnen terugvallen op ervaren figuren die rust brengen. Dat is precies het soort ploeg dat Vitor Bruno wil creëren. De vraag is alleen: wie neemt die rol vandaag daadwerkelijk op bij Anderlecht?

Colin Coosemans deed dat zaterdag alvast wel. De doelman pakte uit met reddingen op de juiste momenten en hield zijn ploeg overeind. Zijn invloed stopt echter grotendeels aan de rand van zijn zestienmetergebied. Giulian Biancone, snel uitgegroeid tot een onmisbare schakel, was geblesseerd. Zijn vervanger Kaïs Barry leverde degelijk werk, zelfs meer dan dat, maar Biancone is momenteel wel een van de weinige natuurlijke leiders in deze selectie.

Marco Kana bezweek onder de druk

Marco Kana hoort in theorie ook tot de leiders van dit Anderlecht. Ook onder Vitor Bruno behield hij die status, ondanks de vele nieuwkomers op het middenveld.

Kana straalt rust uit in interviews en kan een wedstrijd sturen wanneer Anderlecht in een goede flow zit. Wanneer het team echter onder druk komt, zakt hij te vaak mee weg. Tegen de rode lantaarn van de Jupiler Pro League kreeg hij zaterdag geen vat op de wedstrijd. Van een speler met zijn ervaring en rol binnen de groep mag meer weerbaarheid worden verwacht.

Heeft Anderlecht wel genoeg persoonlijkheid gehaald?

Aan het einde van vorig seizoen klonk de waarschuwing al: Antoine Sibierski moest niet alleen kwaliteit, maar ook leiders aantrekken. De mercato leek in dat opzicht goed te starten met Biancone en Pétrot. Daarna werd er vooral jong talent toegevoegd, met alle kansen maar ook beperkingen die daarbij horen.

Met uitzondering van Oleg Reabciuk, die volledig uit beeld verdwenen is ondanks zijn basisplaats bij Moldavië tijdens de interlandperiode, zijn Biancone en Pétrot de enige zomeraanwinsten ouder dan 25. Ilias Koutsoupias is met meer dan 24 jaar de enige andere uitzondering. Misschien is het dan ook geen toeval dat de Griek al snel een basisplaats heeft veroverd.

In het moderne voetbal krijgen spelers met voldoende talent al op hun zestiende of zeventiende kansen. Toch wordt soms vergeten dat een voetballer van 22 of 23 nog altijd jong is, zeker wanneer hij net bij een nieuwe club arriveert. Van zulke profielen verwachten dat ze een ploeg meteen op hun schouders nemen, is niet altijd realistisch.

Vitor Bruno heeft de komende drukke weken leiders nodig die opstaan wanneer het spelbeeld tegenzit. De zege bij Cercle Brugge levert drie punten en een mentale boost op, maar lost het onderliggende probleem niet op. Anderlecht kan niet elke week rekenen op een ontsnapping op het nippertje, hoeveel kaarsen er ook in de collegiale kerk van Anderlecht worden aangestoken.

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