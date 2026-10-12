Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bij Antwerp is de vrije val compleet. Na de zware 5-1-nederlaag tegen Westerlo staat de teller op vijf opeenvolgende verliespartijen. De Great Old begon nochtans met 6 op 6 aan het seizoen, maar heeft sindsdien nog slechts één punt uit de volgende zes wedstrijden gepakt. Met twintig tegendoelpunten in acht matchen heeft Antwerp bovendien de slechtste defensie van de Jupiler Pro League.

De cijfers maken het verval pijnlijk duidelijk. Tegen Westerlo leek Antwerp aanvankelijk nochtans op weg naar een goed resultaat. Ibrahim Salah zette de bezoekers op voorsprong en de ploeg van Marvin Compper speelde een sterke eerste helft.

De gelijkmaker van Cisse Sandra vlak voor rust was echter een eerste klap. Na de rode kaart voor Mauricio Benítez in de 48ste minuut stortte Antwerp helemaal in. Vier van de vijf tegengoals vielen nadat de Argentijn was uitgesloten.

Twintig tegengoals: Antwerp krijgt de defensie niet op orde

Compper vond de rode kaart overdreven, maar besefte tegelijk dat de reactie van zijn ploeg niet door de beugel kon. “Die vijf tegendoelpunten zijn daardoor absoluut niet gerechtvaardigd”, gaf hij toe. “Als je met tien valt, moet je als team opstaan en op alle vlakken tien procent meer geven. Dat hebben we niet gedaan.”

De cijfers zijn des te opvallender omdat Antwerp in de eerste helft wel druk zette en Westerlo moeilijkheden bezorgde. Zodra de organisatie wegviel, bleek de ploeg echter bijzonder kwetsbaar. Ook individuele fouten en gebrekkige scherpte bij stilstaande fases speelden een rol. Een groot probleem voor Compper.

Compper eist meer trots en verantwoordelijkheid

De coach wil vooral een andere mentaliteit zien. “We moeten met meer trots verdedigen. Zoals de supporters zeggen: met bloed, zweet en tranen. We incasseren te veel, dat is gewoon een feit”, klonk het scherp.

Compper legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij zijn spelers. “Iedereen moet serieus in de spiegel kijken. Ik ook. We moeten ons afvragen of we wel genoeg doen en voldoende verantwoordelijkheid nemen. Er zijn geen excuses.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Westerlo

Meer nieuws

Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

18:40
1
Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

19:30
Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over Reactie

Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

18:00
Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

18:20
1
Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

17:30
1
Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

18:10
Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

17:00
1
Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

16:31
Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

15:21
5
Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

16:00
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
5
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

14:30
15
Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
1
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
87
Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

21:16
26
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

20:31
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
5
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
2
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

08:00
3
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30
De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

07:00
1
JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers Reactie

JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

06:30
🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

07:30
Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

23:50
4
'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Reactie

'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

22:25
5
'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

23:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old Swakke25 Swakke25 over Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto Green kill Green kill over Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid” Dinkalink Dinkalink over Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern Jerre76 Jerre76 over Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn" Boktor Boktor over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent Obiku Obiku over Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer .. .. over Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier Goro Goro over Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur Ratko Svilar Ratko Svilar over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved