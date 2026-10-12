Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

Bij Antwerp is de vrije val compleet. Na de zware 5-1-nederlaag tegen Westerlo staat de teller op vijf opeenvolgende verliespartijen. De Great Old begon nochtans met 6 op 6 aan het seizoen, maar heeft sindsdien nog slechts één punt uit de volgende zes wedstrijden gepakt. Met twintig tegendoelpunten in acht matchen heeft Antwerp bovendien de slechtste defensie van de Jupiler Pro League.

De cijfers maken het verval pijnlijk duidelijk. Tegen Westerlo leek Antwerp aanvankelijk nochtans op weg naar een goed resultaat. Ibrahim Salah zette de bezoekers op voorsprong en de ploeg van Marvin Compper speelde een sterke eerste helft.

De gelijkmaker van Cisse Sandra vlak voor rust was echter een eerste klap. Na de rode kaart voor Mauricio Benítez in de 48ste minuut stortte Antwerp helemaal in. Vier van de vijf tegengoals vielen nadat de Argentijn was uitgesloten.

Twintig tegengoals: Antwerp krijgt de defensie niet op orde

Compper vond de rode kaart overdreven, maar besefte tegelijk dat de reactie van zijn ploeg niet door de beugel kon. “Die vijf tegendoelpunten zijn daardoor absoluut niet gerechtvaardigd”, gaf hij toe. “Als je met tien valt, moet je als team opstaan en op alle vlakken tien procent meer geven. Dat hebben we niet gedaan.”

De cijfers zijn des te opvallender omdat Antwerp in de eerste helft wel druk zette en Westerlo moeilijkheden bezorgde. Zodra de organisatie wegviel, bleek de ploeg echter bijzonder kwetsbaar. Ook individuele fouten en gebrekkige scherpte bij stilstaande fases speelden een rol. Een groot probleem voor Compper.

Compper eist meer trots en verantwoordelijkheid

De coach wil vooral een andere mentaliteit zien. “We moeten met meer trots verdedigen. Zoals de supporters zeggen: met bloed, zweet en tranen. We incasseren te veel, dat is gewoon een feit”, klonk het scherp.





Compper legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij zijn spelers. “Iedereen moet serieus in de spiegel kijken. Ik ook. We moeten ons afvragen of we wel genoeg doen en voldoende verantwoordelijkheid nemen. Er zijn geen excuses.”