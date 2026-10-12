Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

Club Brugge staat morgen voor een zware opdracht in de Champions League. Blauw-zwart trekt naar Italië voor het duel met Inter, een Europese topploeg die de voorbije jaren tot de absolute elite behoorde en die nu ook autoritair aan de leiding staat in de Serie A. Ivan Leko beseft dat zijn team voor een stevige uitdaging staat, maar wil zich niet zomaar neerleggen bij de krachtsverhoudingen.

“Hoe we morgen gaan spelen? Op één training kan je geen filosofie veranderen”, maakte de coach duidelijk. Leko weet dus dat Club Brugge zijn aanpak niet in enkele uren volledig kan omgooien. Tegelijk heeft hij veel respect voor de tegenstander. “Het is een van de beste ploegen in Europa. Met hun 3-5-2 duwen ze de Italiaanse competitie plat en haalden ze de finale van de Champions League.”

Leko vraagt om moed én intelligentie

De Brugse trainer wil zijn ploeg niet blind in het avontuur sturen. Tegen een tegenstander als Inter kan Club Brugge niet verwachten dat het voortdurend de controle zal hebben. Daarom zal het volgens Leko belangrijk zijn om de juiste momenten te kiezen en efficiënt met de mogelijkheden om te gaan.

“Vergis je niet: we willen een resultaat. Als we niet dominant kunnen zijn, en we kunnen een resultaat pakken, dan moeten we voor dat laatste gaan. We zullen vooral moedig en slim moeten zijn.”

Dat is een duidelijke boodschap voor blauw-zwart: de ambities blijven overeind, maar de wedstrijd vraagt ook om realisme. Club Brugge zal moeten herkennen wanneer het initiatief kan nemen en wanneer het beter de organisatie bewaart.

Meer focus op de competitie, vraagteken achter Forbs

Leko sprak ook over de gewijzigde prioriteiten bij Club Brugge. De voorbije seizoenen lag de nadruk sterk op de Champions League, terwijl de competitie soms op de tweede plaats kwam. Dat had volgens hem onder meer te maken met het format van de play-offs, waarbij de prijzen pas in april of mei werden verdeeld.



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“Er is nu een verschil: in de competitie is er meer focus, meer wil om te winnen en punten te pakken”, aldus Leko.

Over de inzetbaarheid van Forbs was de coach voorzichtig optimistisch. De aanvaller trainde gedeeltelijk mee en reageerde volgens Leko goed op de inspanning. “Hopelijk wordt hij morgen wakker en voelt hij zich een pak beter.” Zijn beschikbaarheid blijft dus nog af te wachten.