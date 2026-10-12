Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Jong Genk ging in de Limburgse derby onderuit op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen. De beloften van KRC Genk verloren met 1-0 en pakten en passant ook nog eens twee rode kaarten. Trainer Igor De Camargo had daar achteraf wel een en ander over te zeggen.

Patro Eisden won met het kleinste verschil van Jong Genk. Vijf minuten voor rust werd het 1-0 voor de thuisploeg, toen Takaoka de voorsprong aanbood aan Hong Seok-ju. Dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze probeerden de bezoekers de bakens nog wel te verzetten, maar dat leverde niets meer op.

Igor De Camargo zag zijn team nog met negen vallen en had achteraf heel wat te vertellen op de persconferentie in het stadion van Patro Eisden Maasmechelen. "Het was een turbulente wedstrijd. Een derby is altijd leuk om te spelen."

Jong KRC Genk kreeg twee rode kaarten

"Wie passie heeft voor het voetbal, die wil zo'n wedstrijden spelen. We werken met jonge jongens en ik wilde die passie in de ploeg krijgen. Voor mij is dat belangrijk. Ik heb de passie en grinta gezien die ik wilde, ja. Als je twee rode kaarten krijgt, dan is dat er zeker ..."

"Mogelijk had er nog een rode kaart kunnen zijn en ook Patro Eisden had een rode kaart moeten krijgen volgens mij. Honderd procent. We moeten matuur worden en het spel leren lezen. Vorig jaar speelden we hier 4-4 na een heel dynamische wedstrijd, met veel fouten. Vandaag was het juist hetzelfde."

Racisme hoort niet in het voetbal

"In de eerste helft kregen we ook twee kansen, maar we waren niet efficiënt. We hebben een technische ploeg, maar hebben veel technische foutjes gemaakt. Ons vertrouwen was naar beneden gegaan en zo geef je het aan de tegenstander. Een leerrijk moment voor de jongens."





In het slot van de wedstrijd werd de match nog even stilgelegd: "In het voetbal heeft racisme geen plaats", was De Camargo daarover héél erg duidelijk. "Ik ben helemaal mee met de scheidsrechter op dat moment. We moeten daarover praten en we moeten streng zijn. Het hoort niet bij het voetbal."