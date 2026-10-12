Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

De Croky Cup wordt vanaf volgend seizoen hervormd. Amateurclubs krijgen meer plaatsen in het bekertoernooi, terwijl twee teams zelfs rechtstreeks mogen doorstoten naar de zestiende finales.

De Belgische Beker krijgt volgend seizoen een nieuw jasje. De Pro League heeft samen met de betrokken voetbalinstanties beslist om de Croky Cup toegankelijker te maken voor clubs uit de lagere reeksen. Vooral amateur- en provinciale ploegen varen wel bij die hervorming.

Zo komen er niet alleen meer startplaatsen in de eerste ronde, maar krijgt ook een club uit Vlaanderen een rechtstreekse toegang tot de zestiende finales. Dat biedt kleine verenigingen meer mogelijkheden om zich in de kijker te spelen tegen profclubs.

Winnaar van de Beker van Vlaanderen krijgt rechtstreeks ticket

Twee amateurclubs zullen voortaan meteen instromen in de zestiende finales, op hetzelfde moment als de achttien teams uit de Jupiler Pro League. Eén ticket is bestemd voor een Waalse amateurclub, het andere gaat naar de winnaar van de Beker van Vlaanderen.

Die twee ploegen hoeven dus niet eerst door de voorrondes en krijgen meteen uitzicht op een affiche tegen een club uit de hoogste afdeling. Voor amateurteams kan zo'n bekermatch sportief én financieel een stevige opsteker betekenen.

Veertig extra plaatsen voor provinciale clubs

Ook de provinciale reeksen krijgen een grotere vertegenwoordiging. Waar tot dusver 116 clubs uit die afdelingen mochten deelnemen aan de eerste ronde, worden dat er volgend seizoen 156. De hervorming levert dus veertig bijkomende plaatsen op.





Daarmee willen de organisatoren het bekertoernooi nadrukkelijker openstellen voor clubs die ver van het profvoetbal actief zijn. De nieuwe regeling werd uitgewerkt door de Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen en de Football Francophone Amateur (FFA).

Bekervoetbal blijft gevaarlijk terrein voor profclubs

Dat profclubs niet te licht over amateurtegenstanders mogen denken, bewees KSK Heist dit seizoen nog. De ploeg schakelde Kortrijk in de tweeëndertigste finales uit na strafschoppen en zorgde zo voor een van de opvallendste bekerstunts.

Ook Knokke liet in de editie 2023-2024 zien wat mogelijk is. De club uit Nationale 1 wipte KV Mechelen er in de zestiende finales na penalty's uit en stootte vervolgens door tot de achtste finales. Daar liep het avontuur uiteindelijk af tegen OH Leuven.

Met een uitgebreider deelnemersveld en twee amateurclubs die rechtstreeks naar de zestiende finales mogen, lijkt de volgende Croky Cup dus nog meer ruimte te bieden voor verrassingen.