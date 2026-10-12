De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG
Foto: © photonews
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Union SG had voor de interlandbreak overwinning na overwinning geboekt. David Hubert wist dat de hervatting verraderlijk kon zijn, maar verwachtte wel een totaal andere eerste helft. Ook na rust slaagde zijn ploeg er niet helemaal in om zich te herpakken.

Slechts één dubbele kans, na een gevaarlijke voorzet van Guilherme en een tweede bal die Mofokeng naast werkte: dat was de magere oogst van een bijzonder povere eerste helft van Union. David Hubert trok dan ook zichtbaar misnoegd richting kleedkamer bij de rust.

De coach maakte er meteen korte metten mee: "We kunnen ons niet permitteren om zo'n helft te spelen en te denken dat we dat na rust wel zullen rechtzetten. Dat heb ik al eerder gezegd. De manier waarop we willen voetballen, vraagt dat we honderd procent geven, zodat de tegenstander het niet kan bijbenen. Vandaag zaten we op elk vlak vijf tot tien procent onder ons niveau: qua intensiteit en nauwkeurigheid."

Union toonde niet zijn vertrouwde gezicht

"Ik ben niet tevreden en de spelers beseffen dat ook. We hebben een goede les gekregen. Ik ga de interlandbreak niet als excuus gebruiken, maar het is wel een realiteit. Een realiteit waar iedereen, bij elke club, rekening mee moet houden", vertelde Hubert op zijn persconferentie.

Union wilde zich dus niet verschuilen achter de terugkeer na de interlandperiode om de zwakke start te verklaren. "Ze waren voor de rust niet vermoeid, weet je. Ze moeten beseffen dat ze veel beter kunnen. En dat weten ze zelf ook."

Zeneli spaart zichzelf en zijn ploegmaats niet

Besfort Zeneli bevestigde dat er tijdens de rust duidelijke taal werd gesproken binnen de groep: "De coach was streng. Hij zei ons dat we zo niet konden doorgaan. We zijn teleurgesteld over onze wedstrijd, want dit is niet het niveau dat je van ons mag verwachten."

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"Natuurlijk zijn er verschillen in vormpeil die moeten worden weggewerkt. Sommige spelers waren drie weken weg met de nationale ploeg, anderen bleven drie weken zonder wedstrijd. Maar we zijn profs, dus we moeten daar boven staan", legde de Zweed uit.

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