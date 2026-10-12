Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jeremy Doku beleefde tegen Liverpool zijn eerste echte hoogtepunt van het seizoen. De winger scoorde, dwong een rode kaart af en bracht Manchester City als invaller helemaal op gang. Na een moeilijke periode met een enkelblessure lijkt de Rode Duivel weer klaar om ook de Belgische fans voor zich te winnen.

Jeremy Doku heeft zondag op Anfield een statement afgeleverd. De 23-jarige flankaanvaller kwam als invaller tussen de lijnen tegen Liverpool en hielp Manchester City met een goal, een afgedwongen uitsluiting en een reeks vinnige acties naar een comfortabele zege. Voor de jongen uit Neerpede, die na een woelige zomer vooral met fysieke tegenslag kampte, voelde het als een bevrijdende avond.

Zijn eerste doelpunt van het seizoen springt uiteraard het meest in het oog, maar Doku had een veel grotere impact dan dat ene moment. City botste lange tijd op de organisatie van Liverpool en Gianluigi Donnarumma moest aan de overzijde zelfs enkele keren tussenbeide komen. Pas met Doku op het veld kantelde de wedstrijd echt.

Doku zet Anfield op zijn kop

Ryan Gravenberch was het eerste slachtoffer van Doku's versnelling. De Nederlander kwam te laat na een typische, korte explosie van de Belg en pakte zijn tweede gele kaart. Liverpool moest met tien verder, waarna Manchester City ruimte kreeg om toe te slaan.

Het is een kwaliteit die Doku ook op het WK 2026 al liet zien, ondanks zijn ademhalingsproblemen en een periode waarin zijn hoofd duidelijk elders leek te zitten. Tegen Egypte lokte hij vijf fouten uit. In een wedstrijd die België beter had aangepakt, hadden zulke details het verschil kunnen maken.

Toch hoeven we zijn zomer niet mooier voor te stellen dan hij was. De Doku die zondag Liverpool pijn deed, was in de Verenigde Staten nauwelijks te zien. Waar hij toen vaak twijfelde in de zone van de waarheid, koos hij op Anfield wel meteen voor rendement. Zijn afgeweken schot lag aan de basis van de 0-1 van Erling Haaland. Niet veel later pakte hij zelf uit met een heerlijke knal voor de 0-2.

Zo'n doelpunt maak je alleen wanneer het vertrouwen helemaal terug is. Dat is wellicht de meest geruststellende vaststelling voor de Rode Duivels. Doku nam de tijd om te herstellen van de enkelblessure die zijn seizoensstart verstoorde. Zijn afwezigheid bij de nationale ploeg zorgde voor vragen, zeker omdat hij kort daarna alweer minuten kreeg bij City. Maar naast zijn fysieke paraatheid was ook zijn mentale toestand een aandachtspunt.

De geboorte van zijn eerste kind, Praise, zette het leven van Doku grondig op zijn kop. In België werd de hele situatie rond de bevalling van zijn partner Shireen uitvoerig besproken, mede door een verwarrende communicatie waarin ook de Belgische voetbalbond een rol speelde. Doku zelf zocht in die periode vaak religieuze en spirituele woorden op, waarmee hij niet altijd aansluiting vond bij het brede Belgische publiek.

Vader worden kan na de eerste aanpassingsperiode ook extra energie geven. Zijn invalbeurt tegen Liverpool wijst alvast in die richting. Nu is het aan Doku om die lijn door te trekken en opnieuw een band op te bouwen met de Belgische supporters, bij wie de voormalige publiekslieveling de voorbije maanden wat krediet verloor.

Godts krijgt er weer concurrentie bij

De sterke doorbraak van Mika Godts onder Mark van Bommel deed het debat over de linkerflank oplaaien. Sommige waarnemers gingen zelfs ver: waarom nog rekenen op Doku als Godts dit niveau haalt? Die conclusie is voorbarig. Na zijn uitstekende wedstrijd in Italië zakte de PSG-belofte tijdens de interlandperiode wat weg, iets wat ook Van Bommel zag toen hij hem in Parijs uit zijn basiself haalde.

Godts beschikt over veel talent, maar mist voorlopig nog de regelmaat om een volledig fitte Doku definitief naar de bank te verwijzen. Voor de bondscoach is die concurrentie vooral een luxe. In november, voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, wacht een interessante knoop op de linkerflank. En als Doku tegen Italië ook maar in de buurt komt van zijn Anfield-goal, zal de sfeer rond hem snel weer helemaal omslaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
België
Jérémy Doku

Meer nieuws

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

11:50
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
11
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
3
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
1
🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

07:30
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30
Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

08:00
3
🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

22:45
5
Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

23:50
3
De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

07:00
1
JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers Reactie

JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

06:30
Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

21:45
2
'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

23:05
'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Reactie

'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

22:25
3
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

22:35
9
Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

22:15
Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

21:16
23
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

21:13
De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

21:00
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

20:31
Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

18:00
Nieuwe dubbele domper voor Union SG

Nieuwe dubbele domper voor Union SG

20:00
Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

18:15
KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

18:30
3
Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

15:30
Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

17:00
🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

16:30
6
Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

16:00
"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

15:00
Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

12:30
Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

14:15
Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 6
Arsenal Arsenal 2-1 Leeds United Leeds United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 0-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 5-1 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 2-2 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 1-1 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Hull City Hull City 2-2 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 0-3 Manchester City Manchester City
Coventry City Coventry City 21:00 Newcastle United Newcastle United

Nieuwste reacties

Bork Bork over 🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière roodwit1880 roodwit1880 over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp BFL BFL over De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG franchi franchi over Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan" franchi franchi over Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..." franchi franchi over Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet" Sv1978 Sv1978 over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent kukeluku kukeluku over 🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt Swakke25 Swakke25 over Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved