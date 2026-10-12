Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Jeremy Doku beleefde tegen Liverpool zijn eerste echte hoogtepunt van het seizoen. De winger scoorde, dwong een rode kaart af en bracht Manchester City als invaller helemaal op gang. Na een moeilijke periode met een enkelblessure lijkt de Rode Duivel weer klaar om ook de Belgische fans voor zich te winnen.

Jeremy Doku heeft zondag op Anfield een statement afgeleverd. De 23-jarige flankaanvaller kwam als invaller tussen de lijnen tegen Liverpool en hielp Manchester City met een goal, een afgedwongen uitsluiting en een reeks vinnige acties naar een comfortabele zege. Voor de jongen uit Neerpede, die na een woelige zomer vooral met fysieke tegenslag kampte, voelde het als een bevrijdende avond.

Zijn eerste doelpunt van het seizoen springt uiteraard het meest in het oog, maar Doku had een veel grotere impact dan dat ene moment. City botste lange tijd op de organisatie van Liverpool en Gianluigi Donnarumma moest aan de overzijde zelfs enkele keren tussenbeide komen. Pas met Doku op het veld kantelde de wedstrijd echt.

Doku zet Anfield op zijn kop

Ryan Gravenberch was het eerste slachtoffer van Doku's versnelling. De Nederlander kwam te laat na een typische, korte explosie van de Belg en pakte zijn tweede gele kaart. Liverpool moest met tien verder, waarna Manchester City ruimte kreeg om toe te slaan.

Liverpool fans will disagree, but this is a certain Red Card for Ryan Gravenberch ❌ Tackles Doku from behind ❌ Fails to get the ball ❌ Takes down Doku ❌ Stops the counterattack 🟨 Already on a yellow card https://t.co/Pm6uIeaL5E — Lea (@Lea_EFC) October 11, 2026

Het is een kwaliteit die Doku ook op het WK 2026 al liet zien, ondanks zijn ademhalingsproblemen en een periode waarin zijn hoofd duidelijk elders leek te zitten. Tegen Egypte lokte hij vijf fouten uit. In een wedstrijd die België beter had aangepakt, hadden zulke details het verschil kunnen maken.





Toch hoeven we zijn zomer niet mooier voor te stellen dan hij was. De Doku die zondag Liverpool pijn deed, was in de Verenigde Staten nauwelijks te zien. Waar hij toen vaak twijfelde in de zone van de waarheid, koos hij op Anfield wel meteen voor rendement. Zijn afgeweken schot lag aan de basis van de 0-1 van Erling Haaland. Niet veel later pakte hij zelf uit met een heerlijke knal voor de 0-2.

🚨🤯 HAALAND SCORED IT IN THE BLINK OF AN EYE! https://t.co/JkR7OW9QyX — The Final Whistle (@Rufus_45) October 11, 2026

⚽ - DOKU GETS A SECOND FOR MANCHESTER CITY, GOAL https://t.co/gjYajzWfsE — Low Res Replays (@LowResReplays) October 11, 2026

Zo'n doelpunt maak je alleen wanneer het vertrouwen helemaal terug is. Dat is wellicht de meest geruststellende vaststelling voor de Rode Duivels. Doku nam de tijd om te herstellen van de enkelblessure die zijn seizoensstart verstoorde. Zijn afwezigheid bij de nationale ploeg zorgde voor vragen, zeker omdat hij kort daarna alweer minuten kreeg bij City. Maar naast zijn fysieke paraatheid was ook zijn mentale toestand een aandachtspunt.

De geboorte van zijn eerste kind, Praise, zette het leven van Doku grondig op zijn kop. In België werd de hele situatie rond de bevalling van zijn partner Shireen uitvoerig besproken, mede door een verwarrende communicatie waarin ook de Belgische voetbalbond een rol speelde. Doku zelf zocht in die periode vaak religieuze en spirituele woorden op, waarmee hij niet altijd aansluiting vond bij het brede Belgische publiek.

Vader worden kan na de eerste aanpassingsperiode ook extra energie geven. Zijn invalbeurt tegen Liverpool wijst alvast in die richting. Nu is het aan Doku om die lijn door te trekken en opnieuw een band op te bouwen met de Belgische supporters, bij wie de voormalige publiekslieveling de voorbije maanden wat krediet verloor.

Godts krijgt er weer concurrentie bij

De sterke doorbraak van Mika Godts onder Mark van Bommel deed het debat over de linkerflank oplaaien. Sommige waarnemers gingen zelfs ver: waarom nog rekenen op Doku als Godts dit niveau haalt? Die conclusie is voorbarig. Na zijn uitstekende wedstrijd in Italië zakte de PSG-belofte tijdens de interlandperiode wat weg, iets wat ook Van Bommel zag toen hij hem in Parijs uit zijn basiself haalde.

Godts beschikt over veel talent, maar mist voorlopig nog de regelmaat om een volledig fitte Doku definitief naar de bank te verwijzen. Voor de bondscoach is die concurrentie vooral een luxe. In november, voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, wacht een interessante knoop op de linkerflank. En als Doku tegen Italië ook maar in de buurt komt van zijn Anfield-goal, zal de sfeer rond hem snel weer helemaal omslaan.