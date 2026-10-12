Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

De wedstrijd van Al Nassr in de Aziatische Champions League kreeg maandag een onverwachte wending nog voor de bal aan het rollen ging. Supporters in Riyad kregen op hun mobiele telefoons waarschuwingen over mogelijke drone- en raketdreigingen in de Saudische hoofdstad. Daardoor ontstond er onrust in het stadion, terwijl spelers en scheidsrechters op de aftrap moesten wachten.

Cristiano Ronaldo en zijn ploeg maakten zich op voor de confrontatie met het Oezbeekse Neftchi Fergana toen de meldingen bij toeschouwers binnenkwamen. Via de stadionomroep kregen de aanwezige fans de oproep om op hun plaats te blijven zitten. De situatie zorgde voor een ongewoon decor voor een avond die volledig in het teken van het voetbal had moeten staan.

Veiligheidswaarschuwingen vlak voor de aftrap

De waarschuwingen verwezen naar dreigingen met drones en raketten in Riyad. De precieze omvang van het gevaar en de concrete aanleiding voor de meldingen waren op dat moment niet duidelijk. Wel was de impact meteen voelbaar in het stadion, waar de aftrap werd uitgesteld terwijl de situatie werd opgevolgd.

Ondanks de veiligheidszorgen ging de wedstrijd uiteindelijk door. De supporters werden gevraagd de instructies te volgen en op hun plaats te blijven. Het incident onderstreepte hoe de regionale veiligheidssituatie ook invloed kan hebben op grote sportevenementen in Saudi-Arabië.

Voetbal in de schaduw van regionale spanningen

Al Nassr, de club van Ronaldo, is een van de bekendste teams in het Saudische voetbal en trekt bij zijn wedstrijden veel aandacht. Dat een duel in Riyad voorafgegaan werd door dergelijke waarschuwingen, maakte de avond extra bijzonder.

De meldingen kwamen bovendien op een moment waarop de regio met aanhoudende veiligheidszorgen kampt. Zonder verdere bevestiging over de aard van de dreiging blijft voorzichtigheid geboden bij conclusies over de precieze situatie.

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Voor Ronaldo en zijn ploeg moest de focus uiteindelijk weer naar het veld. De wedstrijd ging door, maar de waarschuwingen op de telefoons van de supporters zorgden ervoor dat de aftrap niet onder gewone omstandigheden plaatsvond.

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