Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst
Foto: © photonews
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De zomermercato is nog maar net gesloten en toch zijn er alweer nieuwe plannen gemaakt voor de komende mercato of mercato's. Zo zou Daniel Mikolajewski wel eens de volgende speler kunnen zijn of worden die we in de Jupiler Pro League mogen verwelkomen. Of niet? Hij lijkt een keuze te hebben gemaakt.

Club Brugge en KRC Genk zouden allebei hun oog hebben laten vallen op Daniel Mikolajewski. De 20-jarige Poolse spits maakt dit seizoen indruk bij FC Luzern, waar hij zich in korte tijd in de kijker heeft gespeeld. Ook vanuit Italië is er belangstelling voor de jonge aanvaller.

Mikolajewski wordt dit seizoen door Parma uitgeleend aan Luzern. In negen wedstrijden was hij al goed voor vier doelpunten en drie assists. Vlak voor de interlandbreak pakte hij bovendien uit met een hattrick tegen Grasshoppers. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde drie miljoen euro.

KRC Genk en Club Brugge gaan de strijd aan

De interesse van Club Brugge en Genk is niet nieuw, want ook drie weken geleden werd er in de Zwitserse pers al gewag gemaakt van de mogelijke handtekening van de jonge Pool in de Jupiler Pro League tijdens een van de komende transfermercato's.

Zo ver is het echter nog (lang) niet, want ook in Parma geloven ze enorm in hem - ondanks de uitleenbeurt. De komende jaren zou hij zomaar in Italië zijn kans kunnen wagen - daarom dat ze ook geen aankoopoptie in de huurdeal richting Luzern wisten te vervatten.

Jonge Pool lijkt het in Italië te willen waarmaken

Mikolajewski ligt nog tot liefst 2030 onder contract en zou vanaf volgend seizoen opnieuw een plaats moeten krijgen binnen de plannen van Parma. De vraagprijs zou inmiddels al tussen acht en tien miljoen euro liggen. Genk gaf dit seizoen wel meer dan 11 miljoen euro uit voor een spits, en ook Club Brugge toonde al meermaals dat het kapitaalkrachtig is.

In de Poolse media liet de speler ondertussen weten dat hij nu vooral minuten wil maken bij Luzern en dat het zijn plan is om daarna ook bij Parma tot meer kansen te komen. Op die manier lijkt hij voorlopig een definitieve transfer af te willen wenden.

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Daniel Mikolajewski

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