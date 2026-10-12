Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Over een tiental dagen wordt Amine Boukamir 20, maar de jonge Marokkaanse belofteninternational heeft zich nu al opgewerkt tot een vaste waarde op het middenveld van Sporting Charleroi. Als opvolger van Etienne Camara kent hij een uitstekende seizoensstart, die onlangs werd beloond met een contractverlenging. Ook op Sclessin maakte hij indruk.

Na het vertrek van Etienne Camara en Yacine Titraoui waren er begrijpelijke vragen over het middenveld van Sporting Charleroi. Die twijfels zijn intussen grotendeels verdwenen. Yassine Khalifi groeide uit tot een opvallende pion, maar ook Amine Boukamir drukt steeds nadrukkelijker zijn stempel bij de Zebra's.

De 19-jarige verdedigende middenvelder, een jeugdproduct van de club, beschikt over een gevarieerd passingassortiment en lijkt zich helemaal thuis te voelen op het hoogste niveau. In de overwinning op Standard leverde hij opnieuw een sterke prestatie af. Boukamir is daarmee uitgegroeid tot een van de gezichten van de sterke seizoensstart van Charleroi.

Boukamir maakt indruk met onbevangen spel

Na afloop op Sclessin straalde de middenvelder tevredenheid uit in de mixed zone. "We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we hebben een sterke prestatie neergezet. Een leeg stadion? Dat veranderde voor mij niet zo veel. Bij de jeugd spelen we ook in lege stadions."

Charleroi hield volgens Boukamir de intensiteit negentig minuten lang hoog. "De wedstrijd kon naar beide kanten kantelen, maar hij viel onze kant op en daarna hebben we goed standgehouden. We hadden de match vroeger kunnen beslissen, maar sinds het begin van het seizoen zijn we efficiënt in beide zestienmeters. Zolang we winnen, spreekt niemand over efficiëntie. Bij een gelijkspel of een nederlaag zal dat wel ter sprake komen. Het voornaamste was dat we afstand namen van enkele rechtstreekse concurrenten."

Nieuw contract tot 2030 en focus op de Beker

Individueel én collectief had Boukamir zich moeilijk een betere start van de campagne kunnen wensen. De clubleiding onderstreepte dat vertrouwen onlangs nog met een nieuw contract tot juni 2030. "Het is een droomstart van het seizoen, maar we maken ons niet te druk. We moeten die vorm van onbevangenheid behouden. We zagen de supporters voor de wedstrijd en zullen hen ook nadien zien: deze zege is voor hen."



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Voor de Carolo's wacht nu een verplaatsing naar Mons in de zestiende finales van de Beker van België. Die Henegouwse derby vraagt volgens Boukamir om de juiste instelling. "In de Beker liggen valstrikken altijd op de loer. Je krijgt maar één kans en we moeten die wedstrijd op de best mogelijke manier aanpakken om zo ver mogelijk te geraken", besloot hij. Kan Charleroi dit seizoen eindelijk een mooie bekercampagne neerzetten?