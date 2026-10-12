Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Over een tiental dagen wordt Amine Boukamir 20, maar de jonge Marokkaanse belofteninternational heeft zich nu al opgewerkt tot een vaste waarde op het middenveld van Sporting Charleroi. Als opvolger van Etienne Camara kent hij een uitstekende seizoensstart, die onlangs werd beloond met een contractverlenging. Ook op Sclessin maakte hij indruk.

Na het vertrek van Etienne Camara en Yacine Titraoui waren er begrijpelijke vragen over het middenveld van Sporting Charleroi. Die twijfels zijn intussen grotendeels verdwenen. Yassine Khalifi groeide uit tot een opvallende pion, maar ook Amine Boukamir drukt steeds nadrukkelijker zijn stempel bij de Zebra's.

De 19-jarige verdedigende middenvelder, een jeugdproduct van de club, beschikt over een gevarieerd passingassortiment en lijkt zich helemaal thuis te voelen op het hoogste niveau. In de overwinning op Standard leverde hij opnieuw een sterke prestatie af. Boukamir is daarmee uitgegroeid tot een van de gezichten van de sterke seizoensstart van Charleroi.

Boukamir maakt indruk met onbevangen spel

Na afloop op Sclessin straalde de middenvelder tevredenheid uit in de mixed zone. "We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we hebben een sterke prestatie neergezet. Een leeg stadion? Dat veranderde voor mij niet zo veel. Bij de jeugd spelen we ook in lege stadions."

Charleroi hield volgens Boukamir de intensiteit negentig minuten lang hoog. "De wedstrijd kon naar beide kanten kantelen, maar hij viel onze kant op en daarna hebben we goed standgehouden. We hadden de match vroeger kunnen beslissen, maar sinds het begin van het seizoen zijn we efficiënt in beide zestienmeters. Zolang we winnen, spreekt niemand over efficiëntie. Bij een gelijkspel of een nederlaag zal dat wel ter sprake komen. Het voornaamste was dat we afstand namen van enkele rechtstreekse concurrenten."

Nieuw contract tot 2030 en focus op de Beker

Individueel én collectief had Boukamir zich moeilijk een betere start van de campagne kunnen wensen. De clubleiding onderstreepte dat vertrouwen onlangs nog met een nieuw contract tot juni 2030. "Het is een droomstart van het seizoen, maar we maken ons niet te druk. We moeten die vorm van onbevangenheid behouden. We zagen de supporters voor de wedstrijd en zullen hen ook nadien zien: deze zege is voor hen."

Lees ook... Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten

Voor de Carolo's wacht nu een verplaatsing naar Mons in de zestiende finales van de Beker van België. Die Henegouwse derby vraagt volgens Boukamir om de juiste instelling. "In de Beker liggen valstrikken altijd op de loer. Je krijgt maar één kans en we moeten die wedstrijd op de best mogelijke manier aanpakken om zo ver mogelijk te geraken", besloot hij. Kan Charleroi dit seizoen eindelijk een mooie bekercampagne neerzetten?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard
Amine Boukamir

Meer nieuws

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
1
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten

Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten

19:30
11
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

08:00
1
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30
De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

07:00
JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers Reactie

JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

06:30
Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

23:50
2
🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

07:30
Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

16:00
'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Reactie

'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

22:25
3
'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

23:05
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

22:35
9
🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

22:45
4
Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

21:16
20
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

21:13
Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

22:15
Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

21:45
2
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

20:31
De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

21:00
Nieuwe dubbele domper voor Union SG

Nieuwe dubbele domper voor Union SG

20:00
Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

18:15
KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

18:30
3
Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

18:00
Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

17:00
🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

16:30
6
"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

"Leek me tijd om te vertrekken": hoe KAA Gent er plots weer een spits bij heeft (en die niet speelt Europees)

15:00
Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

Kevin De Bruyne plots vergeleken met ... Diego Maradona

15:30
Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

14:15
Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

14:30
Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

14:00
Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het? De derde helft

Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het?

13:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over 🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet" Luf Luf over Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..." ontleder ontleder ontleder ontleder over Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst? .. .. over Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen" soepkieke soepkieke over KV Mechelen - STVV: 4-3 Ratko Svilar Ratko Svilar over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp Kevin DB Kevin DB over KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved