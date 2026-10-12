Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Na een derde nederlaag op rij ziet Standard de kloof met de Europese plaatsen verder oplopen. De komende duels tegen Dender in de Beker van België en Racing Genk in de Pro League zetten Vincent Euvrard en zijn spelers dan ook meteen onder zware druk.

Moet Standard zijn Europese ambities nu al bijstellen? Na een derde opeenvolgende nederlaag, zondag in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi op Sclessin, wordt die vraag steeds prangender. Vincent Euvrard wilde er na afloop niet echt op vooruitlopen.

Toch dringt een analyse zich halverwege oktober al op. Standard toont onder Euvrard meer initiatief, creëert meer kansen en vindt ook makkelijker de weg naar doel dan eerder dit seizoen. Alleen levert dat vooralsnog te weinig punten op.

Standard kijkt al tegen een kloof aan

Met 11 punten uit acht wedstrijden staan de Rouches slechts negende, tussen Zulte Waregem en Lommel. De vijfde plaats, die momenteel in handen is van Anderlecht, ligt al vijf punten verderop. Anderlecht ontsnapt geregeld, maar blijft wel punten pakken. Standard doet dat niet.

Daardoor dreigt de Luikse club al vroeg in het seizoen terrein te verliezen in de strijd om de Europese tickets. Vijf punten zijn uiteraard nog te overbruggen, maar dan moeten er snel zeges volgen én moeten de concurrenten steken laten vallen. De andere kandidaten voor Europa lijken stilaan beter op toeren te komen, terwijl Standard ter plaatse blijft trappelen. De kalender biedt weinig tijd om te herstellen.

Bekerduel met Dender krijgt extra gewicht



Eerst wacht het bekerduel tegen Dender, een wedstrijd die door de competitiestand nog meer belang krijgt. Daarna trekt Standard naar Racing Genk voor een bijzonder lastige opdracht in de Pro League. Een kwalificatie in de Beker van België zou wat zuurstof geven, maar puntenverlies in Genk zou de situatie in de competitie nog zorgwekkender maken. Een 0 op 12 zou bijzonder hard aankomen bij stamnummer16 en de Europese ambitie al erg vroeg onder zware druk zetten.