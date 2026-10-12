HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV?
Foto: © photonews

Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen dit weekend.

1e Nationale

In de eerste nationale van het amateurvoetbal zijn we ondertussen zeven speeldagen ver. Houtvenne was bijzonder goed begonnen aan het seizoen, maar ze slikten vorige week wel hun eerste nederlaag van het seizoen. En dus hadden ze werk aan de winkel op speeldag zeven.

Tegen Knokke lieten ze er geen twijfel over bestaan. Er werd met 2-0 gewonnen en op die manier hebben ze de rest van de ploegen opnieuw onder druk weten te zetten. De beloften van OH Leuven raakten niet verder dan 0-0 in eigen huis tegen Heist en zijn zo dure punten kwijt.

Roeselare is het nieuwe nummer twee, op vier punten van leider Houtvenne. Bilzen blijft in de hoeken zitten waar de klappen vallen, Harelbeke pakte tegen Thes een heel belangrijke thuiszege en komt zo weg van de laatste plaats: 1-0.

KFC Merelbeke verloor met 0-2 van Mandel United. "We lieten al veel goede dingen zien de voorbije weken. Veel ploegen stappen tegen Mandel United na afloop gefrustreerd van het veld”, was coach Bart Van Renterghem duidelijk in zijn analyse in Het Nieuwsblad achteraf. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren de komende 23 speeldagen in de Eerste Nationale.

2e Nationale A

Eendracht Aalst-Lede leek bij de start van de competitie meteen klaar om naar de hoogste amateurklasse te willen promoveren. Na een 16 op 18 in de eerste zes speeldagen ontvingen ze hekkensluiter HO Kalken in een Oost-Vlaamse derby.

Appeltje-eitje dus? Wel, dat zou helemaal verkeerd aflopen. De hekkensluiter won namelijk met 1-2 op bezoek bij Aalst-Lede, al blijven ze wel op de laatste plaats staan. “Hopelijk is de trein voor HO Halken nu vertrokken", was matchwinnaar Jasper Ghijsels duidelijk in Het Nieuwsblad.

KV Diksmuide-Oostende profiteerde en is nu co-leider na een 2-1 overwinning in een West-Vlaamse derby. Een sportief lichtpuntje in/na moeilijke weken binnen de club met alle heisa. Die heisa is tot op heden nog niet gaan liggen wel.

2e Nationale B

Tempo Overijse en Wellen waren met 6 op 6 begonnen in deze reeks. Vier speeldagen verder was het Tempo Overijse dat met 18 op 18 wel héél goed bezig is, maar op speeldag 7 hebben ook zij een eerste nederlaag geleden op bezoek bij staartploeg Bocholt - dat zo wel een sprongetje maakt in het klassement.

De Kempen zijn zo tot op drie punten gekomen na een overwinning in de topper tegen Hades Kiewit. Antwerp U23 verloor bij Wellen, de jeugd van STVV won met 3-0 van Cappellen en zet zo de opmars naar boven in.

3e Nationale 

In derde nationale A stond een topper op het programma tussen Gullegem en KVK Ieper. De thuisploeg won met 2-0, waardoor beide ploegen nu met 16 op 21 op kop staan in het klassement. In derde nationale B verloor de top-2 verrassend: Wezel Sport met 1-2 thuis tegen Nieuwmoer, Sint-Lenaarts met 4-0 bij Schoonbeek-Bilzen.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 5 13 4 1 0 13-6 7 W W W G W
2. KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 5 12 4 0 1 9-5 4 V W W W W
3. SV Oostkamp SV Oostkamp 5 11 3 2 0 8-3 5 W G G W W
4. KV Mechelen KV Mechelen 5 9 3 0 2 11-8 3 V W V W W
5. RFC Wetteren RFC Wetteren 5 8 2 2 1 9-8 1 G W V W G
6. KM Torhout KM Torhout 5 8 2 2 1 6-5 1 W G G V W
7. Zulte Waregem Zulte Waregem 5 7 2 1 2 15-11 4 W G W V V
8. Ninove Ninove 5 7 2 1 2 14-14 0 V V G W W
9. Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem 5 7 2 1 2 5-5 0 W G W V V
10. SK Londerzeel SK Londerzeel 5 6 1 3 1 6-6 0 W G G V G
11. Sp. Petegem Sp. Petegem 5 5 1 2 2 5-6 -1 V G G W V
12. Hamme VW Hamme VW 5 5 1 2 2 8-13 -5 G G V W V
13. SV Oudenaarde SV Oudenaarde 5 4 1 1 3 9-13 -4 W V G V V
14. FC Lebbeke FC Lebbeke 5 4 1 1 3 7-11 -4 V V V G W
15. Racing Club Gent Racing Club Gent 5 2 0 2 3 8-13 -5 V G G V V
16. Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 5 1 0 1 4 5-11 -6 V V G V V
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e amateurliga B
2e amateurliga B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV

Meer nieuws

Scheidsrechtersbaas heeft verklaring voor hoog aantal rode kaarten afgelopen weekend

Scheidsrechtersbaas heeft verklaring voor hoog aantal rode kaarten afgelopen weekend

23:00
Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

22:20
1
Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

22:00
33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

22:40
Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

21:51
Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

21:40
Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

19:00
10
Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

21:00
4
Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

20:30
Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over Reactie

Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

18:00
Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

20:00
Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

19:45
Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

19:30
Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

18:40
1
Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

18:20
1
Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

18:10
Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

17:30
1
Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

17:00
1
Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

15:21
5
Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

16:31
Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

16:00
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
5
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

14:30
15
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
1
Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
89
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
7
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 7
Zulte Waregem Zulte Waregem - SK Londerzeel SK Londerzeel
SV Oudenaarde SV Oudenaarde - Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem
Ninove Ninove - KV Mechelen KV Mechelen
KM Torhout KM Torhout - Racing Club Gent Racing Club Gent
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende - SV Oostkamp SV Oostkamp
Hamme VW Hamme VW - FC Lebbeke FC Lebbeke
Eendracht Aalst Eendracht Aalst - Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
RFC Wetteren RFC Wetteren - Sp. Petegem Sp. Petegem

Nieuwste reacties

Polikarpus Polikarpus over Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten Geert66 Geert66 over Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old Geert66 Geert66 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KV Mechelen - STVV: 4-3 What the Frog What the Frog over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent Jasperd Jasperd over Nooit een echte kans gekregen bij Anderlecht, nu wil half Europa hem na 15 goals in 14 wedstrijden pinantie pinantie over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp Swakke25 Swakke25 over Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto Green kill Green kill over Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved