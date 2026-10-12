HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV?

Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen dit weekend.

1e Nationale

In de eerste nationale van het amateurvoetbal zijn we ondertussen zeven speeldagen ver. Houtvenne was bijzonder goed begonnen aan het seizoen, maar ze slikten vorige week wel hun eerste nederlaag van het seizoen. En dus hadden ze werk aan de winkel op speeldag zeven.

Tegen Knokke lieten ze er geen twijfel over bestaan. Er werd met 2-0 gewonnen en op die manier hebben ze de rest van de ploegen opnieuw onder druk weten te zetten. De beloften van OH Leuven raakten niet verder dan 0-0 in eigen huis tegen Heist en zijn zo dure punten kwijt.

Roeselare is het nieuwe nummer twee, op vier punten van leider Houtvenne. Bilzen blijft in de hoeken zitten waar de klappen vallen, Harelbeke pakte tegen Thes een heel belangrijke thuiszege en komt zo weg van de laatste plaats: 1-0.

KFC Merelbeke verloor met 0-2 van Mandel United. "We lieten al veel goede dingen zien de voorbije weken. Veel ploegen stappen tegen Mandel United na afloop gefrustreerd van het veld”, was coach Bart Van Renterghem duidelijk in zijn analyse in Het Nieuwsblad achteraf. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren de komende 23 speeldagen in de Eerste Nationale.

2e Nationale A

Eendracht Aalst-Lede leek bij de start van de competitie meteen klaar om naar de hoogste amateurklasse te willen promoveren. Na een 16 op 18 in de eerste zes speeldagen ontvingen ze hekkensluiter HO Kalken in een Oost-Vlaamse derby.





Appeltje-eitje dus? Wel, dat zou helemaal verkeerd aflopen. De hekkensluiter won namelijk met 1-2 op bezoek bij Aalst-Lede, al blijven ze wel op de laatste plaats staan. “Hopelijk is de trein voor HO Halken nu vertrokken", was matchwinnaar Jasper Ghijsels duidelijk in Het Nieuwsblad.

KV Diksmuide-Oostende profiteerde en is nu co-leider na een 2-1 overwinning in een West-Vlaamse derby. Een sportief lichtpuntje in/na moeilijke weken binnen de club met alle heisa. Die heisa is tot op heden nog niet gaan liggen wel.

2e Nationale B

Tempo Overijse en Wellen waren met 6 op 6 begonnen in deze reeks. Vier speeldagen verder was het Tempo Overijse dat met 18 op 18 wel héél goed bezig is, maar op speeldag 7 hebben ook zij een eerste nederlaag geleden op bezoek bij staartploeg Bocholt - dat zo wel een sprongetje maakt in het klassement.

De Kempen zijn zo tot op drie punten gekomen na een overwinning in de topper tegen Hades Kiewit. Antwerp U23 verloor bij Wellen, de jeugd van STVV won met 3-0 van Cappellen en zet zo de opmars naar boven in.

3e Nationale

In derde nationale A stond een topper op het programma tussen Gullegem en KVK Ieper. De thuisploeg won met 2-0, waardoor beide ploegen nu met 16 op 21 op kop staan in het klassement. In derde nationale B verloor de top-2 verrassend: Wezel Sport met 1-2 thuis tegen Nieuwmoer, Sint-Lenaarts met 4-0 bij Schoonbeek-Bilzen.