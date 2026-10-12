Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi blijft voer voor discussie. Jonathan Lardot, het hoofd van de Belgische scheidsrechters, heeft zich uitgesproken over twee betwiste fases uit de wedstrijd. Daarbij krijgt Standard op één belangrijk punt gelijk: de Luikenaars hadden volgens hem een strafschop moeten krijgen. Ook de uitsluiting van Gustav Mortensen vindt hij te streng.

De achtste speeldag na de interlandbreak leverde maar liefst vijf rode kaarten op. Op DAZN nam Lardot de opvallendste beslissingen onder de loep. Twee daarvan kwamen uit de confrontatie tussen Standard en Charleroi en vielen telkens nadelig uit voor de Rouches.

VAR had moeten ingrijpen voor strafschop

De eerste fase draaide rond Aurélien Scheidler, die in het strafschopgebied op de voet van Salieu Drammeh ging staan. De scheidsrechter floot niet, maar volgens Lardot was dat wel de juiste beslissing geweest als hij de beelden achteraf bekijkt.

“Dit is de duidelijkste fase van het weekend”, oordeelde de scheidsrechtersbaas. Hij begrijpt dat de scheidsrechter op het veld zich mogelijk liet misleiden door de manier waarop Drammeh neerging. Dat verandert volgens hem echter niets aan de overtreding.

Vooral het uitblijven van een VAR-interventie verbaast Lardot. Bij lichte voetcontacten wil hij niet dat de videoreferee te snel tussenbeide komt, maar hier was het contact duidelijk en had het invloed op de actie van de aanvaller. Daarom had Standard volgens hem alsnog een strafschop moeten krijgen.

Rood voor Mortensen was te streng

Enkele minuten later moest Gustav Mortensen vertrekken na hands als laatste verdediger. Scheidsrechter Bourdeaud’hui beoordeelde de actie als het verhinderen van een duidelijke scoringskans. Lardot begrijpt die redenering, maar vindt dat een rode kaart niet noodzakelijk was.



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Volgens hem waren niet alle voorwaarden voor een duidelijke doelkans vervuld. Een gele kaart had daarom kunnen volstaan.

Over de rode kaart voor Louis Patris tijdens Union-OHL is Lardot dan weer wel duidelijk. Die beslissing noemt hij terecht, omdat de verdediger volgens hem met zijn manier van ingrijpen een groot risico nam. Daarmee maakt de scheidsrechtersbaas een onderscheid tussen de verschillende discutabele fases van het weekend.