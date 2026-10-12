Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

KV Kortrijk zit midden in een nieuw hoofdstuk. Na de trainerswissel moet een jonge spelersgroep zich snel aanpassen aan de ideeën van Daniel Beichler. Kapitein Brecht Dejaegere ziet daarin kansen, maar beseft ook dat er weinig tijd is om te wennen.

De nederlaag tegen KRC Genk maakte duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Kortrijk verloor met 3-0, maar kreeg na afloop opvallend veel steun van de meegereisde supporters. Dat stond in contrast met de boodschap die de fans vóór de aftrap meegaven.

Na de wedstrijd sprak Dejaegere open over zowel de nieuwe trainer als de boodschap van de achterban. Volgens de kapitein wist de groep dat een trainerswissel eraan zat te komen. “We wisten dat er mogelijks een nieuwe trainer zou komen, en die beslissing werd dan toch genomen. Dan moet je heel snel die knop omdraaien, en dat hebben de spelers en de staf goed gedaan.”

Jonge trainer voor jonge groep

Dejaegere ziet ook voordelen in de komst van Beichler. Kortrijk beschikt over een jonge kern en krijgt nu ook een jonge hoofdcoach voor de groep.

“We hebben een jonge groep, met een jonge trainer. Het is goed dat de jongens dicht bij de trainer kunnen staan. Dat is goed voor de groep, tot op een zekere afstand natuurlijk.”

Beichler had voor de partij in Genk amper enkele dagen de tijd om accenten te leggen. De komende periode moet hem meer ruimte geven om zijn ideeën verder over te brengen.



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Duidelijke boodschap van de supporters

Voor de wedstrijd in Genk hielden de Kortrijk-supporters een opvallend spandoek omhoog: ‘Wear the badge with pride, or go away’. Een niet mis te verstane boodschap aan de spelersgroep.

Dejaegere had daar geen probleem mee. “Ik vind dat je zoveel mogelijk voor je ploeg moet supporteren, en dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben ons nu ook een boodschap meegegeven. Ze wezen ons op onze plichten en dat mogen ze zeker doen”, zei hij bij Voetbalkrant.

Na de nederlaag bleef de steun van het uitvak overeind. Ook dat waardeerde de kapitein. “Achteraf waren ze positief, dat moeten fans ook doen.”

Vizier op KV Mechelen

Kortrijk komt deze week niet in actie omdat het al uitgeschakeld is in de beker. Daardoor krijgt Beichler extra tijd om met zijn groep te werken. De volgende afspraak wordt meteen belangrijk. KV Mechelen komt daarna naar Kortrijk.

“Nu hopen we dat we hen ook meer kunnen geven dan nu het geval is”, besloot Dejaegere. “Dat begint met de wedstrijd tegen KV Mechelen.”