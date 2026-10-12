Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met 1-2 bij Cercle Brugge. Hoe dat is gebeurd? Dat weet eigenlijk niemand. Paars-wit was bijzonder slecht en daar was zowat iedereen het over eens. Maar de wetten van het voetbal zijn en blijven nu eenmaal de wetten van het voetbal. Dat beseft ook Marc Degryse, die toch streng was voor de Brusselaars.

Marc Degryse zag ook hoe na een flauw voetbalweekend de wetten in het voetbal standhouden. Een van de eerste wetten in het voetbal is en blijft dat je de kansen moet afmaken om wedstrijden te winnen. De zogenaamde genadeslag uitdelen.

Cercle Brugge vergat de 2-0 te maken en bleef (te?) trouw aan zijn intenties. Hoge druk zetten, blijven proberen, maar zonder efficiëntie. Om vervolgens in het slot van de wedstrijd niet één, maar twéé keer in het mes te lopen.

RSC Anderlecht pakte de drie punten op bezoek bij Cercle Brugge, maar niemand weet hoe

"Hoe is het mogelijk dat Anderlecht nog de drie punten pakte? Dit was het slechtste Anderlecht van dit seizoen; dramatisch voetbal. Maar de voetbalwet zegt: je mag nóg zoveel beter zijn dan de tegenstander, als je niet de genadeslag uitdeelt, zul je dat cash betalen", aldus Marc Degryse daarover in zijn analyse in Het Laatste Nieuws.

Paars-wit won uiteindelijk met 1-2, maar dat kan niet verbloemen dat het niet goed speelde. Maar Cercle Brugge liep volgens Marc Degryse wel met open ogen in de val. En hij had tegelijkertijd wel lof voor coach Bruno van Anderlecht.

Een geniale ingeving van Vitor Bruno van Anderlecht?

"Anderlecht-coach Vítor Bruno kreeg een ingeving die je nog maar zelden ziet bij trainers. Hij besliste op een bepaald moment om op een ouderwetse manier met zoveel mogelijk spitsen te spelen — casino. Anderlecht stond in de slotfase voorin met Cvetkovic, Bentayeb, Bertaccini, plus Antman."





Geniaal of niet? Velen zouden het niet doen, meent Degryse. De meeste coaches houden nu eenmaal vast aan hun principes - dat deed ook Pep Guardiola niet bijvoorbeeld. En deze keer leverde het voor Anderlecht ook drie punten op. En heeft de winnaar niet altijd gelijk?