Reactie Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, clubwatcher KV Mechelen
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Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen
Foto: © photonews
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Eindelijk. KV Mechelen slaakt een zucht van opluchting: na acht speeldagen heeft het dan toch zijn eerste zege beet. Cercle Brugge is nu nog de enige ploeg zonder overwinning in de JPL. Toch is ook tegen Sint-Truiden gebleken waarom Malinwa zo lang moest zoeken naar die driepunter.

De slechte reeks in het seizoensbegin is geen toeval: KV Mechelen is achteraan te kwetsbaar. Miras moest zich al 17 keer omdraaien, waarvan 3 keer tegen STVV, en zorgde er zelf mee voor dat het niet meer was. "Die drie tegendoelpunten zijn wel iets te veel van het goede. Als je iedere week twee, drie of vier keer moet scoren om punten te pakken… Dat ga je niet elke week kunnen doen", beseft Fred Vanderbiest.

Nochtans is met Mike Eerdhuijzen wel een nieuwe leider van de KVM-defensie opgestaan. "Bij een van de tegengoals valt de bal precies in hun voeten. We zijn daarin nog steeds ongelukkig, maar gelukkig gingen ze er nu aan de andere kant ook in. Het is niet goed voor je hart. Je moet het gewoon beslissen, dan heb je geen druk meer", is de boodschap van de Nederlander.

KVM geeft ruimte weg tussen de linies

Na de eerste clean sheet van het seizoen in Lommel kreeg Malinwa er nu weer drie om de oren. "We moeten compacter blijven. Tegen Anderlecht en Lommel hebben we dat bijvoorbeeld goed gedaan. Nu vond de tegenstander veel meer de ruimte tussen de linies. Dat moeten we ook met de aanval en het middenveld goed bespreken."

Zo mag Eerdhuijzen ook niet aan zijn lot worden overgelaten om alles op te lossen. "Als wij aanvallen, dan wil meteen iedereen aanvallen. Dan sta ik eigenlijk een beetje alleen achteraan. Dat moeten we managen en we hebben nu weer de tijd om dit aan te pakken." We legden ook Bouke Boersma voor dat KV veel goals moet maken om een match te winnen. "Ja, daar moet je bij de verdedigers voor zijn", lacht hij.  

Nog spannende match na 3-0-voorsprong

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"Wij proberen er als aanvallers zo veel mogelijk in te schieten", verzekert de spits. Daarna benadrukt Boersma wel ernstig dat ze alles samen moeten doen. "We moeten nog eens goed terugkijken hoe de stilstaande fases verlopen zijn. We maakten al een paar keer mee dat we snel nadat we zelf scoren weer een doelpunt tegen krijgen. Als je 3-0 voor staat, mag je er niet nog zo’n lastige wedstrijd van maken."

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KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Mike Eerdhuijzen
Bouke Boersma

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