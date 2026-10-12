Reactie JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers
Foto: © photonews
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Loert het volgende trainersontslag om de hoek? Een van de coaches ligt in elk geval zwaar onder vuur. De supporters van Sint-Truiden riepen zondagavond om het ontslag van Frédéric De Meyer tijdens de wedstrijd op het veld van KV Mechelen.

"Fredje, bol het af", scandeerden de fans van de Kanaries vanuit het bezoekersvak. Beide coaches met de voornaam Fred stonden onder druk. Terwijl Fred Vanderbiest wat opgeluchter kan ademhalen, is dat voor Fred De Meyer veel minder het geval. De supporters riepen om zijn ontslag bij een 3-0-achterstand, maar na de 3-1 zongen ze gewoon hetzelfde deuntje. Dan zit het diep.

De Meyer wist uiteraard dat hij als opvolger van Vrancken grote schoenen moest vullen. "Dit komt hard aan", geeft De Meyer toe na de 4-3-nederlaag van STVV in Mechelen. "Ik werk dag en nacht", zweert hij. "Ik analyseer onze ploeg op alle trainingen en elke tegenstander. We wisten exact hoe we moesten spelen tegen Mechelen."

STVV-spelers zich bewust van onvrede fans

De Meyer stelt twee voorwaarden voorop om betere resultaten te boeken: het volgen van het plan en met vuur in de ploeg spelen. "Het vuur komt er wel in, maar te laat." Frédéric (jawel, nog eentje) Soelle Soelle wilde na zijn eerste doelpunt voor STVV weinig kwijt over de gezangen van de fans. "Er zal altijd kritiek zijn. Het is natuurlijk normaal dat de supporters niet gelukkig zijn met de prestaties."

Ilias Sebaoui is al een meer dragende speler. Hij houdt zich ook op de vlakte over de positie van De Meyer, wat ook betekent dat hij niet meteen met een felle verdediging van zijn trainer komt.  "Dat is aan de club, daar kan ik niet over oordelen. De coach geeft ons taken en wij proberen die zo goed mogelijk uit te voeren."

Sint-Truiden lijdt drie nederlagen op rij

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Na afloop van de wedstrijd hebben de supporters ook uitleg gekregen van de spelersgroep. "Ze willen dat wij 'bloed, zweet en tranen' laten zien", beseft Sebaoui. "Dat proberen we elke wedstrijd te brengen. Drie nederlagen op rij zijn natuurlijk pijnlijk voor hen."

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