Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

De Belgische competitie is hervat na een interlandbreak van niet twee maar drie weken. Dat is fysiek toch een ferme uitdaging gebleken voor verschillende spelers in de Jupiler Pro League. Daar stuurt KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest alleszins op aan.

Onder meer door het drukke programma van de Nations League was er de voorbije weken wel een erg lange periode zonder competitievoetbal. In vrijwel alle clubs kregen de spelers die geen interlandvoetbal speelden ook een aantal dagen vrij. Fred Vanderbiest denkt dat die lange interlandbreak op fysiek vlak toch wel zijn tol heeft geëist.

Zelf kon hij voor het eerst dit seizoen een overwinning vieren, na een spannende wedstrijd die naar eigen zeggen iets minder goed was voor de gezondheid. KVM raakte in de loop van de tweede helft tegen STVV plots niet meer over de middenlijn. Negen minuten voor affluiten moest Vanderbiest er in één keer vier verse krachten in smijten. Iets vroeger wisselen was wellicht aangewezen.

Veel spelers met krampen in eerste weekend na interlandbreak

Vanderbiest vindt het eigenaardig dat enkele spelers door hun beste krachten heen zaten, omdat hij dat in bijna alle wedstrijden zag het voorbije weekend. "Het is mij opgevallen dat er in veel ploegen veel jongens met krampen waren. Komt dat omdat er een bepaalde tijd geen wedstrijden geweest zijn aan dit tempo en met deze intensiteit? Dat is iets wat we gaan moeten bekijken, want het valt mij wel op."

In dat geval kan er van een fenomeen gesproken worden over de ploeggrenzen heen. "In het laatste kwart van wedstrijden zijn er nog veel wissels doorgevoerd. Het is een beetje ongezien dat je in het laatste kwart van een wedstrijd vier spelers moet wisselen positie voor positie als je 4-3 voor staat. Er was een speler die krampen had, een andere speler kon bijna niet meer lopen. Dat lijkt mij toch eigenaardig."

Vervangingen door vermoeidheid

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Heeft Vanderbiest hier een punt? OHL moest bijvoorbeeld de vermoeide George en Schrijvers vervangen en Opoku was al helemaal leeggespeeld. Vlak nadat zij naar de kant werden gehaald, viel ook Balikwisha nog uit met krampen. De trainers van Genk en Kortrijk vervingen eveneens in één keer drie spelers in het slotkwartier.