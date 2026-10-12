Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

De Jupiler Pro League zorgde dit weekend voor doelpunten, opvallende prestaties en een pak kandidaten voor onze ploeg van de week. Slechts twee clubs leveren meer dan één speler aan het elftal.

Coosemans houdt Anderlecht overeind

Colin Coosemans krijgt een plek onder de lat. Nacho Miras pakte wel uit met enkele knappe reddingen, maar moest uiteindelijk drie keer vissen. Coosemans deed op de juiste momenten wat nodig was om RSC Anderlecht van een 0-2-achterstand weg te houden. Zijn tussenkomsten hielpen paars-wit uiteindelijk aan de drie punten.

Charleroi-sterkhouder leidt driemansdefensie

De Waalse derby werd nadien vooral besproken door een opvallende scheidsrechterlijke fout, maar Sporting Charleroi verdiende zijn zege. Cheick Keita speelde daarin een hoofdrol: hij was de baas in de defensie én vond ook de weg naar doel.

Een weekend met veel goals biedt weinig ruimte aan verdedigers, maar Christian Burgess mag niet ontbreken. Tegen een zwak Zulte hield hij achterin stand en leverde hij een bijzonder sterke wedstrijd af.

Lasse Flo vervolledigt de defensie. De doelpuntenmaker behoorde tot de uitblinkers van KVC Westerlo in de ruime overwinning tegen Antwerp. Kaïs Barry, die bij zijn eerste optreden voor de A-ploeg van Anderlecht een sterke indruk naliet, zat eveneens dicht bij een selectie.

Heymans scoort een doelpunt voor het seizoen

Op het middenveld krijgt Amine Boukamir zijn plaats na een sterke prestatie tegen Standard. Als controleur gaf hij de Zebra's greep op de wedstrijd. Hugo Vetlesen was met een goal en meerdere sleutelpasses de grote uitzondering bij Club Brugge tegen een zwak RAAL.

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Ook Hannes van der Bruggen verdiende een eervolle vermelding, ondanks de nederlaag van Cercle Brugge. Zijn vervanging bracht zijn ploeg uit evenwicht. Nicolas Rommens gaf dan weer twee assists voor Lommel, maar Daan Heymans is de derde man op het middenveld. De uitblinker van KRC Genk pakte uit met nu al een van de mooiste doelpunten van het seizoen.

Op de linkerflank staat Michel-Ange Balikwisha. Hij was niet beslissend, maar maakte het Union Saint-Gilloise bijzonder moeilijk en kon op zijn flank doen wat hij wilde. Rechts krijgt Simion Michez de voorkeur na een uitstekende wedstrijd en zijn eerste seizoensgoal voor KV Mechelen. Een erg belangrijke treffer, want Malinwa boekte eindelijk de verhoopte overwinning.

Konadu en Bassette voorin

Lommel pakte drie belangrijke punten op het veld van SK Beveren, met dank aan Don-Angelo Konadu. Het Nederlandse talent, gehuurd van Ajax, maakte twee doelpunten. Konadu heeft dit seizoen veel te winnen en toont voorlopig dat hij die kans wil grijpen.

Benito Raman, eveneens trefzeker voor KV Mechelen, en Adriano Bertaccini, de onverwachte held van Anderlecht, waren serieuze kandidaten. De tweede spits wordt echter Norman Bassette. De Rode Duivel met één interland herleeft bij Westerlo: tegen Antwerp was hij man van de match met een doelpunt en een assist.

Onze ploeg van de 8e speeldag

Coosemans / Keita - Burgess - Flo / Balikwisha - Vetlesen - Boukamir - Heymans - Michez / Bassette - Konadu

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