Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

KAA Gent speelde geen spectaculaire wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem, maar ze wonnen wel met 0-2 en staan zo met 22 op 24 alleen op kop in de Jupiler Pro League. Het team van Rik De Mil verloor dit seizoen nog niet en blijft zo na veertien wedstrijden - Europa inclusief - ongeslagen.

22 op 24 in de competitie én drie voorrondes in de Conference League weten te overleven. Het seizoen van KAA Gent mag er tot op heden meer dan zijn. Achterin blijven ze ondertussen onverzettelijk, met nog altijd maar vier tegendoelpunten.

Of de Buffalo's beter doen dan de expected points en goals zeggen? Zeker en vast. Maar het is natuurlijk ook een kwaliteit om wedstrijden over de streep te trekken en de punten te pakken die nodig zijn. De rest zal dan nog wel volgen?

KAA Gent staat met 22 op 24 op kop in de Jupiler Pro League

Ook Peter Vandenbempt is in ieder geval onder de indruk van wat KAA Gent laat zien: "Het geheim van de Buffalo's? Ze hebben met Rik De Mil een redelijk atypische trainer, die rustig op de juiste manier de juiste snaar weet te raken bij zijn spelers."

"Hij heeft de problemen van de voorbije jaren aangepakt met een goede organisatie. Christian Burgess speelt daarbij toch een rol. Het is niet allemaal erg spectaculair, maar het is wel efficiënt en de organisatie staat er toch wel."

Peter Vandenbempt is onder de indruk van KAA Gent

"Ze profiteren ook van fouten van tegenstanders en ze hebben ook al een portie geluk gehad, maar ze hebben het vertrouwen en ze denken dan ondertussen ook al dat het goed kan komen in een wedstrijd. Dat helpt", klinkt het duidelijk in Vandenbempt.





Aan de Buffalo's om ook in de Conference League ongeslagen te blijven. Donderdag staat tegen Aarhus een eerste duel in de League Phase op het programma. KAA Gent wil daar meteen uitpakken met een overwinning en zo ook in Europa goede zaakjes doen.