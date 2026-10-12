Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

Vincent Kompany heeft mooie woorden over voor Sander Berge. De Noorse middenvelder werkte bij Burnley een seizoen samen met de huidige trainer van Bayern München. In aanloop naar het Champions League-duel met Viking Stavanger haalde Kompany herinneringen op aan zijn voormalige speler en benadrukte hij dat Berge volgens hem over kwaliteiten voor de Europese top beschikt.

“Hij wordt echt, echt onderschat”, vertelde Kompany. “Ik heb het voorrecht om momenteel met enkele van de beste spelers in Europa te werken. Hij heeft altijd de kwaliteit gehad om op dit niveau te spelen.”

De Duitser trok woensdag naar Noorwegen voor de Champions League-wedstrijd tegen Viking Stavanger. Berge speelt inmiddels bij Fulham, waar hij sinds 2024 actief is en een vaste rol heeft op het middenveld.

Van Genk naar de Premier League

Voor de Belgische voetbalfan is Berge geen onbekende. De Noor maakte in januari 2017 de overstap van Vålerenga naar KRC Genk. Hij was toen amper achttien jaar, maar groeide in Limburg uit tot een belangrijke schakel op het middenveld.

Zijn periode bij Genk leverde hem niet alleen ervaring op in de Belgische competitie, maar ook Europese wedstrijden. In het seizoen 2018-2019 maakte hij deel uit van de ploeg die onder Philippe Clement de landstitel veroverde. Berge speelde dat seizoen een belangrijke rol in het elftal dat zich naar het kampioenschap knokte.

In januari 2020 volgde de stap naar Sheffield United. Later kwam hij bij Burnley terecht, waar Kompany hem in de zomer van 2023 naar Engeland haalde voor bijna veertien miljoen euro. Na één seizoen onder de Belgische trainer trok Berge naar Fulham.





Kompany ziet vooral zijn talent en karakter

Volgens Kompany heeft de middenvelder in zijn carrière ook de nodige pech gekend. Blessures op ongelukkige momenten en moeilijke periodes bij zijn clubs zouden zijn ontwikkeling hebben beïnvloed.

“Qua kwaliteit, talent en persoonlijkheid kan hij bij de beste spelers in het Europese voetbal horen”, stelde Kompany. “Wat je uit zijn verhaal kunt leren, is dat je nooit mag opgeven. Uiteindelijk gaan deuren open.”

Berge is inmiddels 28 jaar en verzamelde al heel wat interlands voor Noorwegen.