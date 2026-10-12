Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn broek, schrijft Het Nieuwsblad. De voormalige Rode Duivel werd door de politierechtbank veroordeeld nadat hij tijdens het rijden met een elektrische step zijn gsm had gebruikt. De rechter legde hem een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen op.

De feiten dateren van 19 oktober vorig jaar. Nainggolan reed toen met een elektrische step door het centrum van Antwerpen. Volgens het openbaar ministerie was hij eerder al door een politie-inspecteur gewaarschuwd dat hij zijn gsm niet mocht gebruiken tijdens het rijden. Even later werd hij opnieuw betrapt.

De inspecteur kreeg de indruk dat de voetballer filmpjes bekeek, maar advocaat Omar Souidi sprak dat tegen. “Hij gebruikte zijn gsm als gps”, verklaarde de verdediging. Dat is eveneens verboden, al maakte Souidi een onderscheid met het bekijken van video's.

Vrijspraak voor rijden met step tijdens rijverbod

Op het moment van de feiten liep er nog een rijverbod voor Nainggolan. Volgens de toenmalige wetgeving mocht hij daardoor ook niet met een elektrische step rijden. De verdediging voerde aan dat hij net voor dat vervoermiddel had gekozen omdat hij niet met de auto mocht rijden.

Door een wetswijziging die sinds 1 juli 2026 geldt, werd Nainggolan voor dat onderdeel vrijgesproken. Een algemeen rijverbod geldt sindsdien niet automatisch voor elektrische steps, tenzij de rechter dat uitdrukkelijk oplegt. Het gsm-gebruik werd wel bewezen geacht. De rechter benadrukte dat het nieuwe rijverbod ook voor elektrische steps geldt.

Geen onbekende bij de politierechtbank

Nainggolan heeft al vijf eerdere veroordelingen op zijn naam staan en kreeg ook zeven onmiddellijke schikkingen voor gsm-gebruik achter het stuur. In 2021 kreeg hij zes maanden rijverbod nadat hij onder invloed 106 kilometer per uur reed in de Antwerpse Nationalestraat. Omdat hij nadien zijn herstelexamen niet had afgelegd, kreeg hij zijn rijbewijs niet terug. In 2023 volgde een nieuw rijverbod van negen maanden.



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Daarnaast lopen nog twee verkeerszaken. In juni 2026 zou hij een rood licht hebben genegeerd en bijna een anonieme politieauto hebben aangereden terwijl hij zonder rijbewijs reed. Nainggolan verklaarde dat hij zijn dochter naar het ziekenhuis wilde brengen omdat ze zich onwel voelde. Die zaak moet nog voorkomen. Een andere zaak staat gepland voor februari 2027.