Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

De supporters van RAAL La Louvière zijn ontevreden over de seizoenstart en over de richting die de club uitgaat. Ze geven het bestuur een ultimatum en dreigen met acties op de tribunes als er geen duidelijke bereidheid tot verandering komt.

De nederlaag tegen Club Brugge (1-4) heeft de onvrede bij de aanhang van RAAL La Louvière nog versterkt. De belangrijkste sfeergroepen van de club hebben in een gezamenlijk statement gereageerd op de recente prestaties sinds de komst van Edward Still.

"De jongste prestaties van onze ploeg roepen vragen op. Maar het probleem gaat veel verder dan de resultaten. We maken ons zorgen over de werking van de club, haar sportieve keuzes en de plaats die er nog overblijft voor de identiteit van La Louvière", klinkt het in het communiqué.

Kritiek op sportieve beleid van RAAL

Volgens de supporters is de sportieve structuur, die mee aan de basis lag van het succes van de club, sinds de terugkeer naar de hoogste afdeling geleidelijk aan verdwenen. Ze wijzen erop dat enkele belangrijke figuren vertrokken zonder dat er volwaardige vervangers werden aangesteld.

"Het is te gemakkelijk om alles op de coach af te schuiven. De volledige sportieve leiding moet zichzelf in vraag stellen", stellen de fans. Daarmee richten ze hun kritiek dus niet alleen op Still, maar ook nadrukkelijk op de beleidsmakers binnen de club.

Fans willen opnieuw herkenbare clubwaarden zien

De aanhang wil opnieuw een ploeg zien die volgens hen de waarden van La Louvière uitdraagt. "We vragen niet dat iedereen hier geboren is, wel dat iedereen begrijpt wat dit shirt vertegenwoordigt. We willen ook dat voetbal toegankelijk blijft voor iedereen", schrijven de supporters.





Vooral de ticketprijzen en het beperkte bezoekersvak liggen gevoelig. "Buitensporige prijzen jagen gezinnen en supporters weg. Ook het feit dat men het bezoekersvak niet wil uitbreiden om meer mensen te ontvangen, druist in tegen wat voetbal zou moeten zijn", aldus de Louviérois.

Ultimatum tot het duel met Zulte Waregem

De supporters geven de directie nog twee weken tijd om een "echte bereidheid tot verandering" te tonen. De wedstrijd tegen Zulte Waregem geldt daarbij als uiterste datum.

Blijft een concreet antwoord uit, dan kondigen de supportersgroepen acties in de tribunes aan om hun ongenoegen duidelijk te maken.