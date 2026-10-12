Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Het contract van Thibaut Courtois bij Real Madrid loopt na dit seizoen af, maar een vertrek uit de Spaanse hoofdstad lijkt niet aan de orde. De Rode Duivel zou dicht bij een verlenging met één jaar staan, waarmee hij de kaap van tien seizoenen bij de recordhouder in de Champions League kan ronden.

Thibaut Courtois verhuisde na het WK van 2018 naar Real Madrid en groeide er uit tot een vaste waarde. De Limburger wordt al bijna tien jaar door velen beschouwd als een van de allerbeste doelmannen ter wereld.

Ook dit seizoen onderstreept hij die reputatie bij de Koninklijke. Sinds zijn komst naar Madrid werd Courtois zelden zo vaak op de proef gesteld, maar zijn prestaties tonen aan dat hij nog steeds op topniveau presteert.

Real Madrid houdt vast aan vaste contractpolitiek

Toch geldt voor Courtois dezelfde regel als voor andere dertigers bij Real Madrid. De club biedt spelers ouder dan dertig doorgaans geen contracten van langer dan twee jaar aan.

Na zijn laatste contractverlenging in juni 2025 ligt de Belgische doelman nog tot het einde van dit seizoen vast. Dat hoeft echter niet te betekenen dat hij aan zijn laatste maanden in het shirt van de Madrilenen bezig is.

Verlenging tot de zomer van 2028



Volgens The Athletic staat Courtois op het punt om zijn overeenkomst met één seizoen te verlengen. Daardoor zou hij tot 30 juni 2028 aan Real Madrid verbonden blijven.