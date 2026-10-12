Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Joas N. (26) uit Vilvoorde was als tiener een veelbelovend voetballer. Hij speelde in de jeugd van Club Brugge, werd er kampioen met onder anderen Maxim De Cuyper en droeg ook het shirt van de Belgische U15. Vandaag duikt zijn naam op in een heel andere context: hij wordt ervan verdacht Belgische uitvoerders te hebben geronseld voor een dodelijke overval op een Nederlandse drugsbaas.

N. kwam als jeugdspeler uit voor Club Brugge en speelde twee wedstrijden voor de Belgische U15, schrijft HLN. In die lichting bevonden zich ook Remco Evenepoel en Adriano Bertaccini, die intussen hun weg maakten in de sportwereld. Bij Club werd N. kampioen in een ploeg met De Cuyper, vandaag Rode Duivel.

Een doorbraak bij de eerste ploeg bleef echter uit. Ook bij Beerschot wist hij geen vaste plek te veroveren. In 2021 trok hij naar Lierse, maar daar kwam zijn carrière evenmin echt van de grond. Volgens de club kreeg hij na de fusie met Oosterzonen geen profcontract. Waar hij nadien voetbalde, is niet duidelijk.

Van het voetbalveld naar een drugsdossier

De Nederlandse politie verdenkt N. ervan onder de schuilnaam ‘Risico’ via Signal Belgische ‘soldaten’ te hebben geregeld voor de raid op een boerderij in Overasselt. Daar werd een bewakingsagent doodgeschoten tijdens een aanval op de woning van drugsbaas Jan G. In chatberichten zou over een vergoeding van 35.000 euro zijn onderhandeld.

N. werd op 4 september in Amsterdam opgepakt. De politie kwam hem op het spoor via berichten op de telefoon van een andere Belgische verdachte. Zelf ontkent N. volgens het dossier dat de gsm waarop de chatgroep stond van hem was.

Eerder al veroordeeld in Antwerpse cocaïnezaak

De zaak staat niet op zichzelf. In juni 2026 werd N. in Antwerpen veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een uithaling van bijna zes ton cocaïne in Wilrijk. Een aangetroffen wapen bevatte zijn DNA. De lading zou mogelijk gelinkt zijn aan de Nederlandse drugscrimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Lees ook... Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Bij zijn eerdere veroordeling beloofde N. zijn leven te beteren en zich op de zorg voor zijn dochtertje en het zoeken naar werk te richten. Nu wordt hij opnieuw in verband gebracht met een zwaar misdaaddossier. De verdenkingen rond Overasselt moeten nog verder worden onderzocht.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

17:30
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over Reactie

Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

18:00
Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

18:10
Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

16:31
Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

16:00
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
5
Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

15:21
4
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

14:30
13
Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
87
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
1
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
2
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
4
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30
Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

08:00
3
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

07:00
1
JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers Reactie

JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

06:30
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

22:35
9
🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

07:30
Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

23:50
4
'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Reactie

'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

22:25
5
'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

23:05
🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

22:45
5
Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

21:16
26
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

21:13
Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

22:15
Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

21:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 13/10 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 13/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 13/10 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 13/10 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 13/10 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 13/10 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 13/10 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 13/10 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 13/10 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent William Wallace William Wallace over Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn" .. .. over Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier Goro Goro over Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur Ratko Svilar Ratko Svilar over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp kukeluku kukeluku over Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - STVV: 4-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved