Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Joas N. (26) uit Vilvoorde was als tiener een veelbelovend voetballer. Hij speelde in de jeugd van Club Brugge, werd er kampioen met onder anderen Maxim De Cuyper en droeg ook het shirt van de Belgische U15. Vandaag duikt zijn naam op in een heel andere context: hij wordt ervan verdacht Belgische uitvoerders te hebben geronseld voor een dodelijke overval op een Nederlandse drugsbaas.

N. kwam als jeugdspeler uit voor Club Brugge en speelde twee wedstrijden voor de Belgische U15, schrijft HLN. In die lichting bevonden zich ook Remco Evenepoel en Adriano Bertaccini, die intussen hun weg maakten in de sportwereld. Bij Club werd N. kampioen in een ploeg met De Cuyper, vandaag Rode Duivel.

Een doorbraak bij de eerste ploeg bleef echter uit. Ook bij Beerschot wist hij geen vaste plek te veroveren. In 2021 trok hij naar Lierse, maar daar kwam zijn carrière evenmin echt van de grond. Volgens de club kreeg hij na de fusie met Oosterzonen geen profcontract. Waar hij nadien voetbalde, is niet duidelijk.

Van het voetbalveld naar een drugsdossier

De Nederlandse politie verdenkt N. ervan onder de schuilnaam ‘Risico’ via Signal Belgische ‘soldaten’ te hebben geregeld voor de raid op een boerderij in Overasselt. Daar werd een bewakingsagent doodgeschoten tijdens een aanval op de woning van drugsbaas Jan G. In chatberichten zou over een vergoeding van 35.000 euro zijn onderhandeld.

N. werd op 4 september in Amsterdam opgepakt. De politie kwam hem op het spoor via berichten op de telefoon van een andere Belgische verdachte. Zelf ontkent N. volgens het dossier dat de gsm waarop de chatgroep stond van hem was.

Eerder al veroordeeld in Antwerpse cocaïnezaak

De zaak staat niet op zichzelf. In juni 2026 werd N. in Antwerpen veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een uithaling van bijna zes ton cocaïne in Wilrijk. Een aangetroffen wapen bevatte zijn DNA. De lading zou mogelijk gelinkt zijn aan de Nederlandse drugscrimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.



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Bij zijn eerdere veroordeling beloofde N. zijn leven te beteren en zich op de zorg voor zijn dochtertje en het zoeken naar werk te richten. Nu wordt hij opnieuw in verband gebracht met een zwaar misdaaddossier. De verdenkingen rond Overasselt moeten nog verder worden onderzocht.