Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kevin De Bruyne zou zijn carrière weleens kunnen voortzetten in de Verenigde Staten. San Diego FC heeft interesse in de 35-jarige Rode Duivel en overweegt om hem in januari naar de Major League Soccer te halen. Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira wil de Amerikaanse club de komende maanden concrete stappen zetten.

De Bruyne ligt bij Napoli nog vast tot de zomer van 2027. Toch groeit de onzekerheid over zijn verdere toekomst in Italië. San Diego FC zou de Belgische middenvelder graag aantrekken en plant gesprekken met zijn management tijdens de interlandperiode in november.

Een akkoord is er voorlopig niet. Het gaat om interesse en mogelijke onderhandelingen, maar de MLS-club lijkt alvast werk te willen maken van een opvallende transfer.

San Diego FC ziet De Bruyne als creatieve spelmaker

San Diego FC wil zijn ploeg versterken met een speler die het verschil kan maken in de laatste zone. De Bruyne past met zijn vista, passing en ervaring op het hoogste niveau in dat profiel. De Amerikaanse club beschikt momenteel over de Fin Onni Valakari als aanvallende middenvelder, maar zou met de komst van de Belg een grote naam aan zijn selectie kunnen toevoegen.

Voor De Bruyne zou een overstap naar de MLS een nieuwe uitdaging betekenen na zijn jaren bij Manchester City en zijn huidige avontuur bij Napoli. In Engeland groeide hij uit tot een van de bepalende middenvelders van zijn generatie. In Italië won hij met Napoli de Supercoppa, al blijft zijn totale aantal wedstrijden voor de club voorlopig beperkt.

Ook andere clubs hielden De Bruyne in de gaten

San Diego FC is niet de eerste club die belangstelling toont. Tijdens de voorbije transferperiode werd De Bruyne ook in verband gebracht met andere Amerikaanse clubs, waaronder Inter Miami, en met ploegen uit Saudi-Arabië en Turkije. Tot een transfer kwam het toen niet.

Lees ook... Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

Zijn contract in Napels loopt nog tot 2027, maar een verlenging lijkt niet vanzelfsprekend. De komende gesprekken kunnen daarom belangrijk worden voor zijn toekomst. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Villarreal
België
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

22:20
33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

22:40
Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

22:00
Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

21:51
Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

21:00
3
Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

19:45
Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

20:30
Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

20:00
Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

19:30
Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

18:20
1
Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

19:00
9
Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

18:40
1
Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over Reactie

Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

18:00
Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

18:10
Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

17:30
1
Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

17:00
1
Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

16:31
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

14:30
15
Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

16:00
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
88
Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

15:21
5
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
5
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
1
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
7
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
2
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 13/10 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 13/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 13/10 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 13/10 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 13/10 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 13/10 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 13/10 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 13/10 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 13/10 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

Impala Impala over Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KV Mechelen - STVV: 4-3 OM-RSCL OM-RSCL over Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten What the Frog What the Frog over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent Jasperd Jasperd over Nooit een echte kans gekregen bij Anderlecht, nu wil half Europa hem na 15 goals in 14 wedstrijden Swakken Swakken over 'Manchester City naar vierde klasse?' pinantie pinantie over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp Swakke25 Swakke25 over Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto Green kill Green kill over Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid” Dinkalink Dinkalink over Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved