Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

Kevin De Bruyne zou zijn carrière weleens kunnen voortzetten in de Verenigde Staten. San Diego FC heeft interesse in de 35-jarige Rode Duivel en overweegt om hem in januari naar de Major League Soccer te halen. Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira wil de Amerikaanse club de komende maanden concrete stappen zetten.

De Bruyne ligt bij Napoli nog vast tot de zomer van 2027. Toch groeit de onzekerheid over zijn verdere toekomst in Italië. San Diego FC zou de Belgische middenvelder graag aantrekken en plant gesprekken met zijn management tijdens de interlandperiode in november.

Een akkoord is er voorlopig niet. Het gaat om interesse en mogelijke onderhandelingen, maar de MLS-club lijkt alvast werk te willen maken van een opvallende transfer.

San Diego FC ziet De Bruyne als creatieve spelmaker

San Diego FC wil zijn ploeg versterken met een speler die het verschil kan maken in de laatste zone. De Bruyne past met zijn vista, passing en ervaring op het hoogste niveau in dat profiel. De Amerikaanse club beschikt momenteel over de Fin Onni Valakari als aanvallende middenvelder, maar zou met de komst van de Belg een grote naam aan zijn selectie kunnen toevoegen.

Voor De Bruyne zou een overstap naar de MLS een nieuwe uitdaging betekenen na zijn jaren bij Manchester City en zijn huidige avontuur bij Napoli. In Engeland groeide hij uit tot een van de bepalende middenvelders van zijn generatie. In Italië won hij met Napoli de Supercoppa, al blijft zijn totale aantal wedstrijden voor de club voorlopig beperkt.

Ook andere clubs hielden De Bruyne in de gaten

San Diego FC is niet de eerste club die belangstelling toont. Tijdens de voorbije transferperiode werd De Bruyne ook in verband gebracht met andere Amerikaanse clubs, waaronder Inter Miami, en met ploegen uit Saudi-Arabië en Turkije. Tot een transfer kwam het toen niet.



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Zijn contract in Napels loopt nog tot 2027, maar een verlenging lijkt niet vanzelfsprekend. De komende gesprekken kunnen daarom belangrijk worden voor zijn toekomst.