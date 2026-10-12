Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

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Zit Manchester City nu echt in de penarie? In een onderzoek zouden ze alvast voor 114 van de 115 aanklachten tegen hen over inbreuken op de financiële fair-play schuldig worden bevonden. Op die manier moeten ze ook meteen zware sancties vrezen.