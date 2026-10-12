Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer keert dinsdag met Club Brugge terug naar San Siro, waar hij drie succesvolle jaren beleefde bij Inter. Maar in de aanloop naar de Champions League-clash sprak de Zwitser ook over zijn nieuwe leven in België en over een ploegmaat die volgens hem een bijzonder grote toekomst voor zich heeft: Nicolò Tresoldi.

De 37-jarige doelman voelt zich intussen goed bij Club Brugge. Na zijn vertrek bij Inter koos hij voor een nieuw avontuur in België, waar hij naar eigen zeggen een rustiger leven heeft gevonden. Sommer woont in Knokke en geniet van de omgeving aan de kust.

“Ik ben gelukkig. Ik kan met de fiets naar het strand en naar het trainingscentrum. Mijn nieuwe leven is anders dan dat in Milaan. Het is hier rustig en het doet me aan Zwitserland denken”, vertelt hij in La Gazzetta dello Sport. De overstap naar Club Brugge betekent dus niet alleen een nieuwe sportieve uitdaging, maar ook een andere levensstijl.

Sommer ziet een Europese topspits in Tresoldi

Een van de spelers die Sommer bij Club Brugge bijzonder hoog inschat, is Nicolò Tresoldi. De jonge aanvaller kwam over van Hannover 96 en moet zich verder ontwikkelen bij de Belgische kampioen. Volgens Sommer beschikt hij over alles om op termijn bij een Europese topclub terecht te komen.

“Hij kan voor honderd procent een grote Europese spits worden”, klinkt het overtuigd. “Hij is bescheiden, professioneel en heeft de kwaliteiten om voor een grote club te spelen.”

Tresoldi heeft bovendien een bijzondere keuze te maken op internationaal niveau. De aanvaller heeft Duitse, Italiaanse en Argentijnse roots en kan nog beslissen voor welke nationale ploeg hij wil uitkomen. Sommer houdt zich daar bewust buiten. “Vraag me niet voor welk land hij zal kiezen. Dat is aan hem.”



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Club Brugge wil ook in Europa verrassen

Sommer ziet bij zijn nieuwe werkgever een ander project dan bij Inter. In Brugge krijgen jonge spelers volop kansen om ervaring op te doen, ook op het hoogste Europese niveau. Volgens de Zwitser beschikt de club over uitstekende faciliteiten en een groep met veel potentieel.

“Het is een andere manier van werken dan bij Inter. Hier krijgen jonge spelers vertrouwen en kunnen ze groeien in de competitie en in de Champions League.”

Dinsdag wacht met Inter meteen een zware test. Sommer kent de kwaliteiten van zijn voormalige ploeg, maar gelooft dat Club Brugge niet kansloos is. “We hebben veel potentieel en een sterke groep. In de Champions League maken details het verschil. Om een grote ploeg te verslaan, moet je de juiste dag hebben, maar Club Brugge kan in Europa ook verrassen.”