'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

De naam Luka Vuskovic doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De jonge Kroaat speelde in een recent verleden voor KVC Westerlo, maar is ondertussen in de Premier League te vinden bij Brighton. Daar is hij een vaste pion en een sterkhouder. Dat is de Europese top niet ontgaan.

Vuskovic is nog altijd maar 19 jaar oud, maar lijkt al een hele tijd mee te draaien. De centrale verdediger brak door bij Hajduk Split, zijn jeugdclub, en werd twee keer verhuurd door de Kroatische grootmacht. Eén keer aan het Poolse Radomiak en daarna aan Westerlo.

Vuskovic maakte grote indruk bij Westerlo

Bij de Kemphanen toonde Vuskovic zijn grote talent. Ondanks zijn leeftijd beschikt hij over enorme fysieke troeven, leiderskwaliteiten én scorend vermogen. In 36 duels voor Westerlo scoorde hij zeven goals en gaf hij drie assists. Statistieken waar menig aanvaller tevreden mee zou zijn.

Dat besefte ook Tottenham. De Spurs zagen zijn grote talent en legden 11 miljoen euro op tafel. Na een goede uitleenbeurt bij Hamburg (30 wedstrijden, 6 goals) was Brighton afgelopen zomer helemaal verkocht.

Brighton betaalde 54 miljoen voor Vuskovic

De Seagulls legden 54 miljoen euro op tafel om de verdediger over te nemen. Een fiks bedrag, maar Vuskovic bevestigt in zijn eerste maanden in Zuid-Engeland al het goede dat over hem verteld werd.

Hij stond al in elke Premier League-wedstrijd in de basis en scoorde tegen Leeds een belangrijke gelijkmaker. Op zijn 19e lijkt het potentieel van Vuskovic momenteel eindeloos.





Chelsea, Bayern München, Barcelona en Real Madrid

Dat lijkt ook de Europese top te denken. Volgens transferspecialist Ekrem Konur hebben verschillende Europese grootmachten de speler op hun lijstje gezet voor de zomer van 2027. Konur laat de namen vallen van Chelsea, Bayern München, Barcelona en Real Madrid.

Plots lijkt Brighton te mogen dromen van een knaltransfer. De 54 miljoen die het zelf betaalde aan Tottenham – en mogelijk veel meer – zou komende zomer dan zomaar opnieuw op de bankrekening kunnen staan.